影／台灣列優先名單！日本擬2021春天開放「外國團客觀光」

記者王佩翊／編譯

自新冠疫情爆發，各國紛紛封鎖國境後，觀光旅遊業大受影響，如今日本政府傳出，有意在2021年春天開放小規模的分散型外國旅遊團入境觀光，希望透過初步開放試行，提前為東京奧運做準備。參加相關旅遊團的觀光客屆時將可免除14天隔離期，不過仍須保持「團進團出」的原則。

▲日本政府有望在2021年春天開放外籍團客入境觀光。（圖／路透）

根據《朝日新聞》報導，為了提前替東奧做準備，日本政府打算在2021年春天率先開放首批海外觀光客入境。作為東奧的「實證實驗」，首批旅行團入境後，各團將分散行動，避免同一時段有2團以上出現在同一景點，此外，觀光客也不可自由活動，必須全程搭乘租賃的巴士移動，嚴守防疫規則。

▲10月的訪日人數相較前一年同期大跌了99%。（圖／路透）



據了解，首波觀光開放名單預計包含疫情穩定的台灣與中國大陸地區，具體實施時間與開放國家名單將會根據日本與各國的防疫情況再做評估。

日本現階段雖然以隔離14天為原則開放各國外籍人士入境，但其中並不包含觀光客。根據日本政府觀光局（JNTO）統計，包含商務旅客在內，10月的訪日人數相較前一年同期少了99%，訪日人數已經連續13個月較前一年同期衰退。

另一方面，日前也有東奧相關人士透露，日本政府有望開放赴日參與東奧盛事的觀光客免除14天的居家檢疫期，詳細方案將會在2021年春天正式決定。

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