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台裔鞋王謝家華被爆生前「酗酒+吸笑氣」！　友：他心靈空虛孤獨

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▲▼全球在大網路鞋店Zappos台裔創辦人、已退休CEO謝家華（Tony Hsieh）。（圖／路透）

▲全球在大網路鞋店Zappos台裔創辦人、已退休CEO謝家華（Tony Hsieh）死因疑點重重。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

台裔鞋王Zappos創辦人謝家華（Tony Hsieh）上月到康乃狄克州女友家時，不幸遭遇火災身亡，享年46歲，但警消卻發現他死因疑點重重，包括濱海住宅在火災後外觀毫無損傷，且起火原因不明。謝家華的友人近日向美國《富比士》（Forbes）雜誌爆料，謝私下酗酒成癮，還有吸笑氣的習慣，更愛點蠟燭營造氛圍，懷疑這場火災是因蠟燭點燃笑氣罐引起爆炸。

謝家華上月18日到女友家拜訪，卻遇上火警，9天後因吸入過多濃煙傷重不治，然而他生前關在儲藏室裡不應門的反常舉動啟人疑竇。據《拉斯維加斯評論報》（The Las Vegas Review-Jounral）報導，謝家華才剛在4個月前以130萬美元（約3710.98萬元台幣）買下該豪宅，並送給47歲女友布朗（Rachael Brown），但目前尚不清楚火災時布朗是否在場。

謝家華任職Zappos執行長21年，今年8月退休，一度和布朗一起搬到猶他州帕克城（Park City）生活，不過和他熟識的同事卻爆料，受到疫情影響，謝家華諸多抱負難以施展，因此藥物成癮與酗酒問題越來越嚴重，一天吸食大量笑氣（一氧化二氮）也是常態，「他變得越來越瘋狂古怪，毒品時常讓他產生幻覺」，而謝家華有點蠟燭營造氣氛的習慣，也讓人懷疑火災是否與笑氣相關。

▲▼Zappos執行長謝家華（Tony Hsieh）。（圖／翻攝自Facebook／Tony Hsieh）

▲Zappos執行長謝家華（Tony Hsieh）被爆生前狂吸笑氣成癮。（圖／翻攝自Facebook／Tony Hsieh）

此外還有友人說，謝家華近來沉湎於「數位排毒」中（Digital detox，此指遠離電腦及行動裝置，投入大自然的行為），遠離交友圈，變得越來越孤僻。與謝家華相識多年的歌手Jewel則表示，8月探望謝家華時，曾寫了封信給對方，規勸他遠離藥物，好好治療精神問題，「你身邊的人要不是無知，不然就是樂於讓你自殺的共犯。如果大家發現你這樣過生活，沒人會把你看成是有遠見的企業家，只會覺得你是個癮君子」。

另名同事則說，「他過著幫助聯繫人們的生活，甚至寫了一本關於如何幸福的書，可是他心靈受傷空虛時，獨自一人使他難受無比。」

火災的詳細細節並未被披露，僅知消防員破門救出已昏迷謝家華，實施心肺復甦後緊急送醫，無奈仍傳憾事。謝家華身後留下8.4億美元（約新台幣243億元）資產，他的家人則表示謝家華生前沒有留下遺囑交代財產如何分配。

 
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