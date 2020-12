猛PO阿里山風景照！英駐台記者點名「疫情後必訪台灣」：太美了

▲史密斯(Nicola Smith)分享阿里山美景。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

阿里山美景向來吸引國內外觀光客朝聖,就連英國媒體《每日電訊報》(The Telegraph)駐台記者史密斯(Nicola Smith)也不例外。她昨(5)日在推特發出阿里山一系列美景照及影片,秀出台灣山林雲霧繚繞的壯觀景緻及美麗日落,吸引外媒記者留言盛讚。

史密斯5日下午3時左右,先是發出2張阿里山雲霧繚繞的照片及一段日落的12秒影片,並在貼文標註「#台灣」(#Taiwan)及「#阿里山」(#Alishan),直呼眼前風景非常美。當日晚間,她再度PO出4張照片,全是雲霧環繞山區的景緻,向網友喊話「等到疫情大流行結束後,你們一定要來台灣一趟」。

You all better come to #Taiwan after this pandemic is over... pic.twitter.com/S1u8kmvvjf

在阿里山一系列美景被分享至推特後,讓許多網友感到驚嘆,大讚「這看起來好像瑞士」、「(阿里山)在我的旅遊清單上」、「好漂亮,尤其是那天空和雲彩的顏色」。此外,這也吸引《泰晤士報》政治編輯埃利奧特(Francis Elliott)前來留言,「什麼都阻止不了我們過去!」(Just try to stop us!)

另名來自印度的莎娜(Sana Hashmi)也轉發史密斯的推文,同時分享4張阿里山的藍天、日落、雲霧美景照,並強烈建議網友能到台灣,親眼見證阿里山的美。

Fellow Indians, if this doesn’t motivate you to come to Taiwan, then nothing will!

P.S.- and this isn’t even the most beautiful part of Alishan! pic.twitter.com/lW3ZhL9y0i