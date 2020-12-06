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不認輸！川普致電喬治亞州長　下令「審查缺席投票」推翻選舉結果

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▲▼川普。（圖／路透）

▲知情人士透露，川普在為喬治亞州的共和黨參議員站台前，曾向州長施壓，要求他推翻拜登在喬治亞的勝選結果。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普5日致電喬治亞州長坎普（Brian Kemp），要求他召開特別會議，以說服喬治亞州議會推翻拜登在當地獲勝的選舉結果，並要求坎普對缺席投票進行審查。不過，川普的要求被這位共和黨籍州長拒絕；他還告知川普，總統無權下令審查選票。

據CNN報導，2位知情人士透露，川普是在前往喬治亞州，為共和黨參議員珀杜（David Perdue）和洛夫勒爾（Kelly Loeffler）參與決選的造勢之前，與坎普進行通話的。他還在這場位於瓦爾德斯塔（Valdosta）的造勢集會上，公開對選民們喊話，「你知道的，我們贏得了喬治亞州」，拒絕接受敗選的結果。

▲▼川普赴喬治亞州為共和黨參議員站台。（圖／路透）

▲川普與夫人梅蘭妮亞在5日共赴喬治亞州，為共和黨參議員站台。（圖／路透）

此前，他曾多次公開呼籲坎普和喬治亞州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger），對該州的缺席選票進行審查，卻被坎普以「喬治亞州法律禁止州長干預選舉」拒絕。坎普的發言人霍爾（Cody Hall）證實，川普曾與坎普交談，卻未提及倆人是否針對選舉一事做出討論。

川普拒絕承認敗選，並持續在喬治亞州指控缺席選票不公的舉動，讓一些共和黨人感到不安與擔憂。他們認為，總統此舉可能會導致共和黨在該州的參議院決選中失利，進而導致國會的權力失衡。

►川普選後首造勢！赴喬治亞州為參議員站台　部分共和黨人憂反效果
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