3兄弟參加婚禮貪玩偷溜出...隔日「眼睛被挖出」陳屍水域

▲三兄弟最後被發現全身是傷地陳屍在一片水域中。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

印度有3名青少年日前隨著家人去參加親戚的婚禮，並在婚禮途中結伴去森林採果子，怎知卻突然失蹤，隔日才被村民們發現陳屍在林內的一處水域。3人不僅全身是傷，眼睛的部分更是全部被挖掉，十分離奇。據悉，這3名青少年是表兄弟，警方目前也已立案全面投入調查。對此，少年們的家屬悲痛表示，平時並未與人結怨，因此根本不知道是誰下了如此毒手。

根據《印度快報》報導，印度有3名14歲的少年日前與家人一同參加親戚婚禮，然而婚禮持續許久，3人正好覺得有些無聊，因此在1日下午結伴前往婚禮會場附近的一處森林內摘果子。不過3人出發後，卻遲遲沒有回來，家人們盼不到兒子們回家，連忙召集村民一同找人並報警。據了解，少年們平時也經常前往離家僅1公里的森林遊玩。

一行人最終於2日下午在森林內的一片水域內尋獲3個人的屍體，警方也在村民的協助下，將3具屍體打撈上岸。少年們的家屬表示，3人的屍體有嚴重的受虐痕跡，不僅全身是傷，甚至連眼睛也被挖出來。而家屬們也說，平時並未與人結怨，因此初步排除遭人挾怨報復的可能性。

警方表示，根據驗屍結果，3人是遭到勒死的，兇手最後才以刀將眼球挖出。目前警方已經成立特別調查小組調查此案。

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