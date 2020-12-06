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美外交官遭「神秘聲波」侵襲…腦部受損！　最新研究曝攻擊來源

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▲▼美國駐古巴的多名官員受到神祕攻擊。（圖／美聯社）

▲美國駐古巴外交官員遭遇神祕「聲波攻擊」，導致腦部受損。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國駐中國、古巴外交官2016與2017年起陸續通報，遭遇某種神祕的「聲波攻擊」，導致腦部受損。國家科學院（National Academy of Sciences）於5日發布最新研究報告指出，上述病例情況與定向微波能量引起的傷勢相符，「整體而言，定向脈衝無線電頻率能量……是最能夠合理解釋的機制」。

在國務院要求之下，國家科學院19名醫療與科學專家組成委員會，研究外交官腦部受傷事件。報告中提到，病例或許也會發生持續性的姿勢性知覺頭暈（PPPD）；另外，接觸化學物質、傳染性疾病、心理疾病議題都可能是傷勢惡化的潛在因素，但並非主要成因。

根據CNN，研究團隊無法斷言，是否有人蓄意使用定向微波能量，但此舉確實可能被用於惡意目的，「這個世界上，有一些不受約束的惡意行為者和全新工具能夠對他人造成傷害，僅僅考慮到這種情況，就引發人們的嚴重擔憂」。

各大美媒去年報導外交人員的腦部傷勢。以駐中國廣州外交官萊齊（Mark Lenzi）為例，他2017年開始出現頭痛、易怒、閱讀障礙、記憶力與睡眠問題等無法解釋的症狀，磁振造影檢查（MRI）結果顯示，腦內高達20個區域呈現「異常低容量」，包括涉及記憶、情緒管理、運動技能相關的區域，被認為與症狀相關，另有3個區域腦容量變大。

研究人員指出，萊齊腦中一些區域容量較小，可能反映腦部受損的情況，而容量較大的區域則可能是腦內其他區域的補償機制運作證據。

▲▼ 美國駐古巴使館。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐古巴大使館。（圖／達志影像／美聯社）

美國駐古巴外交人員報告，2016年起就時常聽到嗡嗡聲、金屬摩擦聲或刺耳尖叫聲從特定方向傳來，逐漸出現睡眠障礙、記憶力變差等問題，但始終找不到發聲裝置，之後接受檢測，發現腦部受損。美國賓夕法尼亞大學研究團隊去年發布核磁共振影像分析指出，病患小腦出現變化，但仍不清楚成因。

美國一名高級政府官員2018年轉述執法單位的推論指出，可能有人在附近某個位置發出微波，導致外交人員腦部受損，而所謂「奇怪聲音」是為了掩飾攻擊。但他也坦言，這一切都只是理論，沒有具體證據支持。

美國官員考慮到上述攻擊的複雜程度，懷疑還有第三個國家涉入，儘管目前尚無定論，但2017年8月將俄羅斯納入「與美國存在敵對關係」名單中，被認為可能與此案有關。

古巴當局始終否認涉入外交人員的健康疑雲，還宣稱最可能的成因是集體性的歇斯底里。另一名美方官員透露，俄羅斯是曾經使用微波技術的少數國家之一，調查界的其中一項理論是，一些古巴情報官員對於該國與華府之間的緩和關係感到不滿，因此決定與莫斯科合作。


►古巴「謎樣聲波」致腦部變異　美外交官：一直聽到尖叫聲

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