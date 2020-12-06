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為愛弒父！13歲女孩迷戀20歲繼母　「嫉妒心失控」藏刀捅生父斃命

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▲▼青少女,青少年,女孩,女學生。（示意圖與本文無關／Pixabay）

▲女孩極度迷戀繼母，將愛付出錯誤的行動。（示意圖與本文無關／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一名13歲女孩和父親愛上同一個女人，一天她私訊傳給繼母的情書被父親發現並痛罵後，嫉妒心大起的她竟暗藏利刃，佯裝要和父親道歉和好，進到臥室後掏出刀一把刺進生父胸口，將他活生生殺死。

根據英媒《鏡報》報導，13歲女孩帕特莉西亞（化名）平日和祖父母同住，住家和33歲父親費瑞拉（Alex Ferreira）與繼母紐拉（化名）的住宅就在隔壁。她在費瑞拉與20歲繼母紐拉結婚後，逐漸瘋狂迷戀上紐拉，並多次傳訊息要求紐拉和父親離婚，好讓她們能夠名正言順在一起。

一日費瑞拉發現了帕特莉西亞對紐拉的祕密迷戀，從她的手機裡看到了多封告白簡訊，氣得怒斥她，並不斷告訴還年幼的她是被誤導了才會誤以為對紐拉的情感是愛。據了解，事發前一日，費瑞拉與帕特莉西亞為此事發生爭吵，紐拉也知道這件事情，當天晚上兩人不歡而散，各自回到家中。

隔日一早，帕特莉西亞穿著外套從祖父母家中徒步走到就在不遠處的父母家門口，她敲門後前來應門的是紐拉。她告訴紐拉，自己是來和父親重修舊好的；紐拉回憶當時帕特莉西亞的表現，也說她看起來就像滿臉懊悔，誠懇地想來和父親和好的樣子，才會開門讓她進屋。

紐拉告訴帕特莉西亞，父親就在臥室裡睡覺，但他應該很樂意起床和帕特莉西亞談談。帕特莉西亞走進臥房後，看見正要從床上坐起的父親，二話不說從外套裡拿出事先藏好的廚房刀，徑直往費瑞拉的胸口捅去。

警方指出，費瑞拉後來被緊急送醫，但在到院後隨即就被宣告死亡。帕特莉西亞當即被逮捕，並轉後至青少年拘留中心，她被檢方起訴謀殺罪，目前還沒找到律師。

帕特莉西亞坦承她愛上了繼母，而且對費瑞拉和她的感情非常嫉妒，在被費瑞拉「威脅」永遠不讓她見到他們兩人後，她說自己「失控了」。對於如何回應帕特莉西亞的愛，紐拉向警方表示，她的確有注意到繼女對自己滿溢的情感，但從來沒有鼓勵對方以這種方式愛她，也表明自己愛的人是費瑞拉，除此之外只想當個好母親，如此而已。

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