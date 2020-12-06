28歲媽打疫苗心肌炎喪命　這「4症狀」快就醫！死亡率近100％

▲28歲新手媽媽剛生下女兒，卻在接種流感疫苗後，引發猛爆性心肌炎喪命 。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名28歲年輕媽媽在生產後經醫師評估接種賽諾菲流感疫苗，不料卻在10月出現嚴重不良反應住進加護病房，急救2個月仍病逝。就有醫師表示，後續併發症以心肌炎最恐怖，又容易被誤判為腸胃炎或普通感冒，死亡率高達100%。

根據《Heho健康網》報導，台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽指出，心肌炎為心臟肌肉急性發炎反應，多為病毒感染造成心肌猛爆性發炎，進而影響心臟收縮力與電氣傳遞，導致急性心臟衰竭，若沒及時治療，死亡率高達100%。

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家庭醫學科診所醫師陳鉉煒也表示，心肌炎容易誤判為腸胃炎或普通感冒，狡猾又善於偽裝，並點出以下4種心血管系統相關症狀，若有徵兆必須盡速就醫：心跳加快、呼吸急促、持續性嘔吐、活力不佳。

▲醫師提醒，有症狀須盡快就醫。（圖／取自免費圖庫pixabay）



徐展陽也說，雖然心肌炎死亡率高，但若早期發現治療幾乎不會留下後遺症，並提醒若染上流感，症狀從不具特異性高燒與肌肉痠痛演變為胸痛、呼吸困難，就必須提高警覺。

中國醫藥大學附設醫院心臟內科主任陳大隆則指出，急性心肌炎的預後差異很大、難以捉摸，曾有過2名年輕的病人，有些許感冒與腸胃症狀，但有預後的患者3天後順利出院，沒有預後的患者3天後不幸病逝。