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川普不演了　命理老師曝：川陣營將使出「殺手鐧」撥亂反正

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▲▼川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

▲川普陣營的動態仍就引人注意。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國近來國內問題多，紐約州上空日前傳氣爆巨響，對此易經命理老師高煜霖以卦象角度切入解讀，聲稱根據易經演繹，美國總統大選還會出現新狀況，現任總統川普可能不演了，準備祭出殺手鐧。

高煜霖5日在臉書粉專「易經粉絲團」貼出長文，指紐約在美東時間2日下午傳出氣爆巨響，無獨有偶，當天川普正好發表預錄的全國演說，並稱「這大概是我所做過最重要的演說」。對此，高煜霖聲稱自己從卦象解讀出，川普可能「不會再演了」，意指川普陣營將祭出殺手鐧，擴大逮捕其所聲稱的選舉舞弊相關的人，或透過動用總統職權，宣布類似限制令、準戰爭動員令、緊急命令等方式，證明自己是對的。

從「留連」的掛頭「帶枷鎖入獄」，高煜霖判斷川普此前已經逮捕了一些人，而這些人可能和選舉舞弊有關，或許是策劃者或背叛者。至於「官事只宜緩，去者未回程」，他則在解讀後建議川普陣營「要有耐心」，目前還在跑流程、釐清事證，不過從河圖洛書研判，本月15日結果就會揭曉明朗。

高煜霖稱一句噬辭「急討方心稱」，顯示川普團隊已經等不及了，可能會急於動用總統職權，而且贏得最後勝利的機會還相當高。

另外以方位取卦來進行分析，高煜霖根據「山火賁」研判，應該是拜登團隊有「事蹟。快要敗露，必須使出渾身解數來掩飾這個會撼動結果的「事蹟」的現象。

究竟川普是否如卦象做出非比尋常的舉動，證明選舉舞弊進而如高所說「撥亂反正」，而拜登團隊又是否有「事蹟」敗露欲蓋彌彰之象，時間會證明一切。

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