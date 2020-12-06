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明年第一季分發5億劑疫苗！WHO警告不等於0確診　危機不會自動解除

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▲▼疫苗。（圖／路透）

▲2021年疫苗將會廣為分發。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）專家日前表示，有望在2021年第1季結束以前，從「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）分發5億劑疫苗至參與的部分國家，並在第2季擴大至大部分國家。僅管疫苗迅速推出有望加快平息當前全球疫情亂局，但WHO高層萊恩（Michael Ryan）警告，「疫苗的推出不代表零確診」，世人仍應做好防疫工作。

路透社報導，WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在日內瓦的記者會上表示，最終目標是希望在2021年結束前，能將至少20億劑的疫苗分發至參與COVAX的189個國家。20億劑疫苗給這些國家前20％的高風險族群 ─ 醫護人員與65歲以上族群 ─ 等於幾乎讓全球4分之1的人類注射疫苗，將助於迅速平息疫情的擴散與影響。

斯瓦米納坦指出，WHO的短期目標是希望在明年第一季結束前，將5億劑疫苗公平分發給部分國家，到了第二季就會擴大至其他參與國家，「有可能，我們會在早期部分先取得疫苗的國家，學習到一些事情（可能的問題和情形）。」COVAX雖有189國參加，但感染與死亡人數最多的美國並不在其中。

加拿大「CTV News」報導，世衛突發衛生事件執行主任萊恩表示，僅管疫苗即將廣泛推出，但「疫苗不等於0確診」。他再次強調防疫成功與否，最終的問題仍在於每一個人，「疫苗和免疫會對我們現有的防疫工具帶來非常，非常有力的幫助，但光靠它們，並沒有辦法做好防疫工作。」

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