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英國評論家開嗆：派炮艦制裁「叫中國賠錢」　疫情摧毀世界經濟

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,英國奧爾德姆行人配戴口罩，走過繪有病毒圖片的廣告看板。（圖／路透）

▲英國右翼政治評論家認為，中國應該為全世界的疫情付出代價。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國一位知名的右翼政治評論家穆雷（Douglas Murray）在英國媒體《旁觀者》（The spectator）撰文指出，世界公民必須要求中國為疫情賠償，英國更應該派出炮艦（gun boats）制裁，讓中國為這件事付出代價。

穆雷引用財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）的報告，今年英國的經濟萎縮了11%，從某種意義上，這是英國近300年來最大幅度的生產力下滑，必須要到第四季才能恢復疫情之前的生產力。

穆雷諷刺地說，幾乎世界各國經濟成長率都下滑，相當慶幸的是，唯獨只有一個主要經濟體成長，「你猜猜是哪一個？」答案是中國，今年成長了1.8%，這對他們而言是相當值得喜悅的一件事，甚至有財經期刊報導說，「中國將推動全球復甦」

▲▼武漢P4實驗室。（圖／CFP）

▲至今還不清楚病毒起源來自吃蝙蝠，還是武漢P4實驗室。（圖／CFP）

穆雷指出，至今仍不清楚「武漢實驗室」或是「吃蝙蝠感染」的故事是否為真，兩者都是有可能的，但是還有一個疑問是，中國共產黨到底是有意還是無意使病毒外流。

▲▼拜登強調，就任後當務之急是處理新冠疫情，並讓美國再次團結。（圖／路透社）

▲穆雷也認為，疫情讓美國選舉選出了全世界唯一會接受中國共產黨的人。（圖／路透社）

穆雷認為，中國在2020年實現了最偉大的「金融政變」，因為川普的貿易戰對中國的影響開始浮現，不論是出於偶然或是有目的性的，中國卻發現自己處在一個很幸運的位置，因為在經濟上的主要競爭對手，都不得不開始封鎖，隨後的美國總統選舉，又是世界上由唯一可以接受中國共產黨的人當選，當美國正陷入政治和金融混亂的局面，中國正以高速的成長，興高采烈迎接2021年。

穆雷指出，關鍵在於中國現在已經進入了「買方市場」，全球其他國家為了擺脫進入經濟蕭條與衰退的道路，不得不找一條出路就是「中國投資」，只要中國持續推動「全球經濟復甦」，這種誘惑就會一直存在，中國就像房地產開發商一樣，摧毀你家周邊的區域，再收購你不想要的資產，但是卻要答應他附帶的某些條件，而且即使一個國家抵抗了中國的誘惑，也不是每個國家都可以同樣克制。

▲▼伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）26日駛出蘇格蘭東部羅賽斯（Rosyth）造船廠，進入北海展開處女航。（圖／英國皇家海軍官網）

▲穆雷認為應該派出炮艦制裁，讓中國賠償。伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航母。（圖／英國皇家海軍官網）

穆雷強調，所以現在有了不同的建議，全世界的國家應該團結起來，中國在2020年摧毀了世界的經濟，「我們希望得到賠償」，建議派出炮艦讓中國為2020做出的事情付出代價。

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