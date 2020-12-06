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最新選票結果出爐！拜登在加州「正式奪勝」　超越270票當選門檻

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▲▼拜登表示，上任後將要求民眾戴口罩100天。（圖／路透社）

▲拜登贏得加州55張選舉人票。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導

美國加州4日正式宣布「拜登贏得55張選舉人票」。根據數據顯示，拜登已獲得279張選舉人票，超過270張門檻。川普目前仍不承認拜登勝選，提出越來越多法律訴訟，想要在選舉結果確定之前之前翻盤。俄亥俄州大學教授福利指出，拜登明顯已贏了總統大選，正式超過270張選舉人票，是法律上的里程碑，之前的都只能說是預測。

美聯社的報導，美國當地時間4日，拜登在加州確定贏得勝利，州務卿巴迪亞（Alex Padilla）正式確認，民主黨總統候選人拜登獲得該州全部55張選舉人票。據了解，拜登總票數累計達279票，已超出當選總統270票門檻。

俄亥俄州大學法學教授福利（Edward B. Foley）指出，拜登明顯已贏了總統大選，但他正式獲得超過270張選舉人票，是他入主白宮的第一步，「這是一個法律上的里程碑，也是首個具地位的里程碑，在此之前的一切都只能說是預測」。

報導也指出，根據美國法律，各州必須在8日之前解決選舉爭議，選舉人14日要在各州舉行會議，正式投票選出總統與副總統，也就是說加州屆時會有55位選舉人參與。新一屆國會將在明年1月6日正式宣布總統選舉結果，並在1月20日完成總統交接。

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