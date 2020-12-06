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沉睡液氮.....小女嬰一出生就「27歲」　只比媽媽小18個月

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▲▼親子,媽媽,母親,嬰兒（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國一名女子產下一名寶寶，不過這名寶寶出生時就已經27歲了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

嬰兒出生時竟然已經27歲？英國寶寶莫莉（Molly Everette Gibson）在生下來前，她的胚胎早在1992年就已經被拿去冷凍，因此她媽媽蒂娜（Tina）嚴格算下來只比她大了18個月。且有趣的是，莫莉還有一個24歲的姊姊，同樣也是冷凍胚胎，只不過她在2017年11月出生，出生時為24歲，因此莫莉的出生也打敗了姊姊冷凍胚胎順利出生的紀錄。

不孕 試管嬰兒 取卵手術示意圖（圖／達志／示意圖）

▲莫莉的胚胎在1992年就被冷凍保存。（圖／達志／示意圖）

根據英國《鏡媒》報導，29歲的蒂娜和老公班傑明（Benjamin）已經結婚10年，他們本來想收養一個孩子，但2017年時蒂娜的父母發現了一個非營利組織，這個組織專門幫助婦女使用捐贈的胚胎來懷孕生子。起初蒂娜非常抗拒，直到她參觀了英國胚胎捐贈中心的冷凍胚胎實驗室後，才下定決心使用冷凍胚胎，「我只是想要一個孩子，無論哪種方法都可以。」

因此在2017年時蒂娜接受了胚胎移植，而她也在移植當下才知道這個寶寶已經24歲了，而當年11月時順利產下後也取名為艾瑪（Emma Wren）。艾瑪出生後，蒂娜想再生一個妹妹，因此他選擇了來自同一位捐贈者的胚胎，同樣順利在今年產下莫莉，不過有趣的是，兩姊妹出生時分別都已經24歲和27歲，年紀只比蒂娜小18個月。

▲▼試管嬰兒,細胞,不孕,體外受孕。（圖／翻攝自pixabay）

▲胚胎只要冷凍保存良好，未來都可以植入其他子宮順利成長。（圖／翻攝自pixabay）

報導指出，該捐贈中心表示，在試管嬰兒的操作過程中，專家通常會替夫婦多製造幾個胚胎，包括移植子宮和冷凍儲存備用，當小孩出生後，父母就可以選擇將多餘的胚胎冷凍保存，而這些胚胎解凍後移植進新的子宮也能順利長成正常的嬰兒，目前他們已經收集了將近300個冷凍胚胎。

報導指出，莫莉的胚胎在1992年進行試管嬰兒時被製作成冷凍胚胎，英國胚胎捐贈中心的實驗室主任卡羅（Carol Sommerfelt）表示，她負責了艾瑪和莫莉兩姊妹胚胎的解凍操作，理論上來說，只要胚胎在液氮裡保存良好，他們就可以無限期的保持功能，而莫莉的出生也剛好證明了這點。

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