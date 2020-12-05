日本累計染疫數破16萬例　重症患者520人創新高

▲日本累積染疫數突破16萬人。（圖／路透）

文／中央社東京5日綜合外電報導

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，累計病例數已破16萬例，重症患者數也創下520人新高紀錄。此外，北海道旭川厚生醫院爆最大規模群聚感染，至今已有221人染疫。

日本富士新聞網（FNN）、日本放送協會（NHK）、日本北海道放送（HBC）報導，截至日本時間晚間6時止，日本全境累計病例數已超過16萬例，且過去4天就新增約1萬例，染疫患者數持續增加。

日本政府厚生勞動省表示，截至今天為止，重症患者數已來到520人，比昨天增加15人，創疫情爆發以來新高紀錄。

東京都今天新增584例確診病例，創單日新高紀錄，至今累計病例數4萬3377例；大阪府今天新增399例確診病例，連續5天單日新增逾300例，至今累計病例數2萬2197例。

北海道今天新增183例確診病例，轄內第2大城旭川市疫情延燒，今天新增27例確診病例，其中9例是旭川厚生醫院的護理師與職員。

旭川厚生醫院至今累計221例確診病例，爆發日本最大規模的院內群聚感染；一樣位於旭川市的慶友會吉田醫院，累計至今也有183人染疫，同樣發生大規模院內群聚感染。

旭川市內部分醫院持續呼籲，盡可能避免不必要及不緊急的門診，這個北海道第2大城的醫療體系，正面臨崩潰危機。

大分縣已連續3天單日新增病例追平紀錄；愛知縣及高知縣單日新增病例分別創新高紀錄，日本到晚間6時止新增1657人確診。