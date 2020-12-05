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32歲少婦帶14歲小鮮肉回房壞壞　陪審團因一句話判無罪

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▲▲文森常PO自拍性感照。（合成圖／翻攝自推特Teah Vincent）

▲文森常PO自拍性感照。（合成圖／翻攝自推特Teah Vincent）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國一名現年32歲的少婦文森（Teah Vincent），在2018年與一名14歲的的青少年發生性關係，事後少年母親知情後上門質問並上法院控告。文森指出，「因為少年外貌較為早熟，且當時宣稱自己已經16歲，才會與他發生關係」。最終陪審團採信文森的說法，判她無罪。

綜合外媒報導，文森是午列斯敦（Woolaston）的居民。2018年秋天一日下午5點多，她在公園看見兩名青少年盤球奔跑的美姿，便上前搭訕並邀情回家休息，不料事情閒聊不久，便將其中一位14歲的青少年帶回房間發生關係。

事情曝光後，少年的母親到文森家質問，等文森打開門她劈頭就問「我聽到妳和一個男孩發生性關係是他X的怎麼回事？那是我兒子！」當她揚言要報警時，文森回答「那就去找他X的警察過來！」

據報導，在法庭上兩人均坦承有發生關係，不過文森強調，當時與她發生關係的青少年，聲稱自己已年滿16歲，不然自己一定不會發生關係。經過法院調查，青少年在臉書上所設定的年紀，也已經超過16歲的限制，確實有謊稱的嫌疑。

陪審團綜合調查與文森的說詞，在3日經過1小時又4分鐘的審議過程後，最終判定她無罪。文森坦言，雖然最後還給了自己一個公道，不過在這兩年的期間，自己的生活完全被毀了，不但失去了原有的工作，還必須接受外界的指指點點和異樣的眼光，現在只想將所有的精力，放在陪伴孩子身上。

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