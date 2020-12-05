超勵志！美25歲型男「白手起家」身價930億元...成最年輕億萬富翁

▲美國25歲青年羅素創立公司研發自動駕駛技術。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

即將完結篇的韓劇《Start Up：我的新創時代》，講述一群熱血青年創業、最後投入研發汽車自動駕駛技術的故事。沒想到在現實生活中，美國一名青年羅素（Austin Russell）真的在17歲時創立公司Luminar Technologies，透過專門製造雷射掃描儀，研發出汽車自動駕駛技術，3日公司股票上市後身價瞬間水漲船高，超過33億美元（約新台幣930億元），如今他只有25歲。

根據《紐約郵報》，羅素成立的公司專精於製造雷射掃描儀，剛好可以為自動駕駛汽車提供道路與周邊3D環境圖像等即時資訊。其實羅素天資聰穎，2012年時便離開史丹佛大學，並在獲得矽谷鉅亨泰爾（Peter Thiel）資助獎學金後創辦公司Luminar，成為首批在汽車自動駕駛市場上崛起的億萬富翁之一。

▲美國25歲青年羅素，其身價高達33億美元。（圖／達志影像／美聯社）

羅素領導公司與Volvo簽訂合約，為其提供雷射裝置，同時與戴姆勒卡車（Daimler Truck）、英特爾（Intel）旗下無人駕駛汽車部門先後締結合作關係，計畫在未來每年營業額能長期保持在數十億美元以上。

根據《華爾街日報》，Luminar的股價3日上市後上漲近28%，達到22.98美元，持有公司3分之1股權的羅素，其持股總價值估約為24億美元。

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