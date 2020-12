倫敦副市長「品嚐濕耳屎」　眼鏡插到深處…忘情挖垢畫面糗曝光

▲倫敦副市長派普(Jules Pipe CBE)於3日參加公開視訊會議時,當眾把自己的耳垢吃掉。(圖/翻攝自倫敦市政府官網)

記者張寧倢/編譯

由於新冠疫情嚴重,許多事務都改由視訊方式進行,倫敦副市長派普(Jules Pipe CBE)日前參加一場公開視訊會議時,忘記鏡頭處於開啟狀態,竟當眾用眼鏡鏡腳忘情地掏起了耳朵,結束後拿出來確認「成果」,還認真地聞了一下,最後竟把黏在眼鏡上的「濕耳屎」給舔掉。目前,這段影片已經在網路上遭到刪除。

根據《太陽報》報導,倫敦負責都市規劃與更新的副市長派普,於3日參加一場以視訊方式進行的公開會議,但會議進行到一半,他竟摘下眼鏡,先用手把鏡腳搓一搓之後,把它伸進右側的耳朵裡忘情掏挖著,還有點面帶猙獰。過了一會,派普把眼鏡抽出來,發現上面附著了一些黏糊的「蠟狀耳垢」,他將鼻子湊近好好地聞了下,味道也確認完畢,最後派普舔掉了鏡腳末端的「濕耳屎」,似乎是忘記了自己的鏡頭一直都處於開啟的狀態。

報導提到,倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)當時也正在線上通話,完全目睹了事情的經過,表情看起來十分憤怒。一名住在倫敦東部的居民匿名評論,「這真的太噁心!當時肯定有好幾百人同時看到。」55歲的派普則解釋,自己患有多年濕疹,這會導致耳朵極度搔癢。然而,這段影片隨後便在網路上被刪除與屏蔽。

