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南韓外交受挫！日媒曝「中日韓會議」恐取消...青瓦台：子虛烏有

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▲▼日媒報導，今年由南韓主辦的中日韓領導人會議恐怕將被迫取消。（圖／路透社、達志影像）

▲日媒報導，今年由南韓主辦的中日韓領導人會議恐怕將被迫取消。（圖／路透社、達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓身為今年「中日韓領導人會議」的主辦國，亟欲在年底前推動3國領導人會面，不料礙於全球新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，加上日韓之間的矛盾至今仍處於無解狀態，使會議時程充滿變數。日媒率先於3日爆料，原訂年底前舉辦的3國會議恐將告吹；對此南韓青瓦台反駁，表示尚未作出任何決定。

《日本經濟新聞》在報導中指出，由於疫情讓日韓兩國高層無法隨時面對面談話，加上二戰日軍朝鮮籍非法徵用勞工的相關賠償問題仍持續爭論中，儘管南韓政府不斷派遣國家情報院長朴智元（박지원）等黨政高層訪日，積極展現推動峰會年底前舉行的意志，但卻未向日本政府提出關於日韓爭議的具體對策，也未明確訂出3國峰會的議程與議題。

因此就連日本政府高層都直言，此次中日韓峰會恐怕難以在年底前辦成。

南韓大法院（最高法院）2018年10月針對二戰日軍朝鮮籍徵用勞工判決爭議，激起日韓兩國矛盾。因此，菅義偉政府不斷透過媒體放話，表示南韓政府若未解決爭議，則將缺席今年訪韓行程。

對於日媒的報導，南韓青瓦台發言人康珉碩（강민석）則極力反駁，表示政府仍尚未做出相關決定。

據悉，先前不斷有消息指出中國政府不斷斡旋國家主席習近平訪韓事宜，南韓政府也積極推動相關工作，不料南韓近期疫情逐漸失控，中國外交部長王毅訪韓時暗示，習近平須得等南韓疫情穩定後才會啟程訪韓，如今日媒又爆料年底前舉辦的中日韓領導人會議將可能延期或取消，突顯出南韓政府短期內恐難以突破現有外交困局。

►日韓破冰無解！菅義偉嗆文在寅「無訪韓必要」　中日韓峰會恐告吹

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