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神祕藏鏡人現身！IG曝金屬巨碑128萬開賣　製作過程曝光

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▲▼ 美國新墨西哥州藝術團體稱，要以4.5萬美元（約新台幣128.3萬元）價格出售全球爆紅的神祕金屬柱。（圖／翻攝自IG）

▲團體稱，要以4.5萬美元（約新台幣128.3萬元）價格出售全球爆紅的神祕金屬柱。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國神祕金屬柱上月被發現後迅速竄紅，如今有團體出面宣稱，在世界各地擺放金屬柱的人就是他們，且如今要以4.5萬美元（約新台幣128.3萬元）價格進行出售。創始人馬蒂莫表示，考量到最初擺放金屬柱的合法性，現無法透露太多細節，「但可以說，我們透過這種方式來提供真正的藝術品。」

▲▼ 美國新墨西哥州藝術團體稱，要以4.5萬美元（約新台幣128.3萬元）價格出售全球爆紅的神祕金屬柱。（圖／翻攝自IG）

綜合福斯新聞等外媒報導，第1個神祕金屬柱今年11月18日在猶他州沙漠地區被發現，第2個出現在羅馬尼亞北部，第3個則在加州城市阿塔斯卡德羅，目前3個金屬柱都已被取走，讓外界感到相當好奇，甚至吸引探險家動身尋找金屬柱。

不過，來自新墨西哥州的團體「The Most Famous Artist」已透過IG發布一系列圖文及線索，描述金屬柱的製作過程，更宣稱高約3公尺的「真實外星金屬柱」將以4.5萬美元價格出售，提供免運費服務。

▲▼ 美國新墨西哥州藝術團體稱，要以4.5萬美元（約新台幣128.3萬元）價格出售全球爆紅的神祕金屬柱。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 美國新墨西哥州藝術團體稱，要以4.5萬美元（約新台幣128.3萬元）價格出售全球爆紅的神祕金屬柱。（圖／翻攝自IG）

創始人馬蒂莫（Matty Mo）受訪時透露，考量到最初擺放金屬柱的合法性，現階段無法透露太多細節，或許未來數日或數周能給出更多外界想知道的答案，「但可以說，我們藉此提供真正的藝術品」，且預計一周內將能賣出3個金屬柱。

事實上，這已經不是馬蒂莫首度做出類似事件，過去曾把洛杉磯街區房屋塗成粉紅色，還把寫有好萊塢（Hollywood）字樣的標誌改為Hollyweed。

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