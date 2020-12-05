5警「看著女孩溺亡」　慢吞吞搭人橋被罵爆...緊急停職調查！

▲安徽5名民警被指控目擊女子溺亡。（圖／翻攝字瀟湘晨報，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽望江一名女子4日在河邊跳河溺亡，雖然身旁有5名警察，但卻無人進入河中。事發後現場民警的表現受到質疑，許多網友認為他們沒有第一時間救援，疑似「目視女孩溺亡」，目前官方宣布進行調查。

根據瀟湘晨報報導，一名穿著白色帽T的女子站在水中，水深到膝蓋處，岸上有警察們不斷進行勸導，但女子突然之間就跳入河中，並且迅速飄至深水區，岸上的警察雖然試圖搭人橋，但女子卻越漂越遠。

在女孩完全沒入水中之後，一名男子跳入水中，將跳河女子救上岸，但是經過搶救後，女子還是溺水身亡。目前自殺原因仍在調查中，相關善後工作也在同步進行中。

影片在網路上引起批評，「一條生命在眼前消失，怎麼可以這麼慢悠悠的救」、「就算不會游泳，在淺水區就可以救人的，但卻像是怕弄濕了鞋的樣子」、「態度和行動都好消極」；但也有一派網友指出，「警察的命也是命」、「警察也有家人要考慮阿」。

望江縣政府工作人員表示，政府非常重視，現在已經召開緊急會議，正在調查這件事情。望江縣公安局通報指出，目前已成立調查組，對涉事民警、輔警作出停職接受調查決定，並對該事件處置過程進行全面調查，根據結果依法嚴肅處理。