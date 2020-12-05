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獲大獎後「高調豪撒」近1500萬　達賴喇嘛也笑讚：這人懂分享！

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▲▼2020年全球教師獎得主為來自印度的小學老師迪斯萊爾（Ranjitsinh Disale）。（圖／路透）

▲印度小學老師迪斯萊爾（Ranjitsinh Disale）得知獲頒2020年全球教師獎後興奮大叫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的小學老師迪斯萊爾（Ranjitsinh Disale）於3日獲得了由聯合國教科文組織（UNESCO）與「瓦爾基基金會」（Varkey Foundation）合辦的「全球教師獎」，但他決定將半數獎金分給其他9名入圍教師。藏傳佛教的精神領袖達賴喇嘛也表示，十分欽佩迪斯萊爾樂於分享的精神。

根據CNN報導，印度西部派里特瓦迪村（Paritewadi）的小學老師迪斯萊爾，從來自世界140幾個國家、超過1萬2000位獲提名者中脫穎而出，榮獲了「全球教師獎」，以表彰他在促進部落女童教育的努力與貢獻。迪斯萊爾3日於視訊頒獎典禮中表示，他將會把100萬美元（約新台幣2850萬元）的獎金捐出一半給其他9名入圍決選的教師，「分享獎金他們就有機會繼續做『有價值的』工作，我們可以盡可能地幫助更多學生。」

報導指出，如此一來，每位入圍者將分別獲得5.5萬美元（約新台幣156.7萬元），這是獎項創立6年以來第一次有人這麼做。達賴喇嘛在網站與推特上發表聲明道，他很欽佩迪斯萊爾將一半獎金分享出去，教育兒童──特別是來自貧困家庭的兒童，也許是幫助他們創造出更美好世界的最佳方式。

根據報導資料，迪斯萊爾的教學成就包含，自行學習當地語言之後將教材翻譯成學童的母語，在教科書附上自己創建的QR Code，讓學生可以收聽、觀看相關資料，並推廣至83個不同國家，為他們提供線上學習資源等。

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