獲大獎後「高調豪撒」近1500萬　達賴喇嘛也笑讚：這人懂分享！

記者張寧倢/編譯

印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的小學老師迪斯萊爾(Ranjitsinh Disale)於3日獲得了由聯合國教科文組織(UNESCO)與「瓦爾基基金會」(Varkey Foundation)合辦的「全球教師獎」,但他決定將半數獎金分給其他9名入圍教師。藏傳佛教的精神領袖達賴喇嘛也表示,十分欽佩迪斯萊爾樂於分享的精神。

根據CNN報導,印度西部派里特瓦迪村(Paritewadi)的小學老師迪斯萊爾,從來自世界140幾個國家、超過1萬2000位獲提名者中脫穎而出,榮獲了「全球教師獎」,以表彰他在促進部落女童教育的努力與貢獻。迪斯萊爾3日於視訊頒獎典禮中表示,他將會把100萬美元(約新台幣2850萬元)的獎金捐出一半給其他9名入圍決選的教師,「分享獎金他們就有機會繼續做『有價值的』工作,我們可以盡可能地幫助更多學生。」

報導指出,如此一來,每位入圍者將分別獲得5.5萬美元(約新台幣156.7萬元),這是獎項創立6年以來第一次有人這麼做。達賴喇嘛在網站與推特上發表聲明道,他很欽佩迪斯萊爾將一半獎金分享出去,教育兒童──特別是來自貧困家庭的兒童,也許是幫助他們創造出更美好世界的最佳方式。

根據報導資料,迪斯萊爾的教學成就包含,自行學習當地語言之後將教材翻譯成學童的母語,在教科書附上自己創建的QR Code,讓學生可以收聽、觀看相關資料,並推廣至83個不同國家,為他們提供線上學習資源等。

I’d like to congratulate Ranjitsinh Disale on being named the world's most exceptional teacher and to express my admiration for his generosity in sharing half the prize money with runners up in the competition. He has set an example of compassion in action https://t.co/ZqYrbP35ur