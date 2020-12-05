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北韓新冠防疫「超特級」！昨召開最高人民會議拼修法

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▲▼崔龍海主持最高人民會議常任委員會。（圖／路透社）

▲崔龍海主持最高人民會議常任委員會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續反撲，北韓（朝鮮）面臨超緊繃的狀態，將國內防疫層級調整為「超特級」，封鎖邊境貿易、嚴格控管海上活動，而同時當局更於昨（4）日召開最高人民會議，全員同意制訂移動通信法、反動思想文化排擊法、林業法、科學技術成果導入法等。

根據北韓官媒《朝中社》報導，常任委員長崔龍海4日於平壤萬壽台議事堂召開最高人民會議常任委員會第14屆第12次會議。最高人民會議相當於國會、立法院，為北韓憲法上最高的主權機關，通常每年於4月舉行1次會議，召集全員討論修改、制定憲法與其他法律，調整國內各機關人事佈局，並簽署同意各項預算案。

該場會議同意，將於明年1月下旬在平壤召集最高人民會議第14屆第4次會議，而外界預測，該場會議應是為了明年1月勞動黨召開第8次代表大會（全代會）做準備。

據悉，北韓當局將在勞動黨第8次代表大會上發表國家經濟發展5年計畫，之後再委由最高人民會議整備相關法令。

《反動思想文化排擊法》旨在於，全面阻止反社會主義思想文化的入侵與散播，並制定一套準則守護思想、精神與文化；而《移動通信法》旨在於，興建並管理各項通訊設備所需設施。

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