蔡英文登「2020全球12大最具影響力女性」　金融時報讀者評選出爐

▲英國「金融時報」讀者評選出2020年全世界最具影響力的12名女性，總統蔡英文（下排左1）、紐西蘭總理阿爾登（下排右2）等人上榜。（圖／翻攝自金融時報網站）

文／中央社記者戴雅真倫敦5日專電

英國「金融時報」讀者評選出2020年全世界最具影響力的12名女性，總統蔡英文、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）和美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）等人上榜。

報導指出，「金融時報」週末雜誌（FT Weekend Magazine）每年12月選出全球最具影響力的女性，今年有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動發起人卡洛斯（Patrisse Cullors）、在中國武漢封城期間，撰寫日記的中國作家方方等人。

除此之外，「金融時報」也請讀者推薦最值得上榜的名單，今年收到數百份名單，最終選出12人。

「金融時報」讀者評選出2020年全世界最具影響力的12名女性有總統蔡英文、紐西蘭總理阿爾登、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、研發出新型冠狀病毒疫苗的德國生技公司BioNTech醫療長杜勒齊（Ozlem Tureci）、白俄羅斯政治家季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）、印度克勒拉省衛生廳長提契爾（K.K. Shailaja）等。

提名蔡總統的讀者表示，蔡總統在疫情爆發初期毅然禁止中國民眾入境台灣，這項決定相當明智。她同時也讓台灣成為今年表現最強勁的經濟體之一。

在政治方面，蔡總統抵禦來自北京的壓力，同時避免兩岸緊張情勢升高，並支持、通過了同婚合法化。

此外，名單中美國籍女性居多，包括美國副總統當選人賀錦麗、美國首位參選州長的非裔女性艾布蘭（Stacey Abrams）、9月病逝的美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）、以拉美裔身份一夕之間成為政壇新星的紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），以及美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）。

最特別的是，名單中還有一席留給「職場媽媽」。提名的讀者表示，從今年4月起，許多人被迫在家工作，而職場媽媽不僅要工作，還必須教育無法上課的孩子，應該獲得讚揚。

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