Google非裔研究員被離職！公司：她的選擇　千名員工連署討公道

▲ 被解聘的衣索比亞裔美籍研究員蓋布魯(Timnit Gebru)。

實習記者陳妙津/綜合報導

美國科技巨頭谷歌(Google)傳出不當解聘非裔研究員。衣索比亞裔美籍研究員蓋布魯(Timnit Gebru)表示,自己在傳訊給內部AI小組,抱怨「邊緣化的意見」被無視,卻在之後被Google無故解聘,此事引發軒然大波,超過1000名Google員工也站出來聲援蓋布魯。

據BBC報導,研究人工智能倫理的蓋布魯表示,上司以內部審查發現內容令人反感為由,要求她將名字自共同撰寫的論文中撤回,該篇論文重點在討論Google及其他科技公司可能利用人工智慧工具,模仿人類製造仇恨言論及偏見語言。

Apparently my manager’s manager sent an email my direct reports saying she accepted my resignation. I hadn’t resigned—I had asked for simple conditions first and said I would respond when I’m back from vacation. But I guess she decided for me :) that’s the lawyer speak.