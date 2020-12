路透：川普不再延期TikTok禁令！和總公司仍繼續談判

▲《路透社》指出,川普將不再延期TikTok禁令。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

川普政府先前採取動作,試圖封殺來自中國的熱門影音社交平台TikTok,原訂到11月12日到期的TikTok又陸續延長到本月4日為止。不過日前《路透社》報導指出,川普政府將不再延期禁令期限,也就是說將正式執行TikTok禁令,但和TikTok母公司北京字節跳動(ByteDance)的談判仍會繼續進行。

根據《路透社》報導,知情人士透露,川普在高層官員會議上決定將不會再批准延期禁令,但目前美國白宮、司法部和財政部皆並未回應相關消息,而TikTok同樣也未做出回應。

據了解,川普政府要求北京字節跳動要出售TikTok在美國的資產,否則就禁用,而北京字節跳動於9月宣布與沃爾瑪(Walmart)、甲骨文(Oracle)達成協議,要將TikTok在美資產轉移至新實體「TikTok全球」(TikTok Global)。川普當時暫時支持,但TikTok於上月10日卻表示,已經2個月沒有收到美方政府的回應。

因此原訂11月12日到期的禁令又延長至27日,而美國海外投資委員會(Committee on ForeignInvestment in the United States, CFIUS)在上週又同意再延長7天至12月4日。