路透：川普不再延期TikTok禁令！和總公司仍繼續談判

▲《路透社》指出，川普將不再延期TikTok禁令。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

川普政府先前採取動作，試圖封殺來自中國的熱門影音社交平台TikTok，原訂到11月12日到期的TikTok又陸續延長到本月4日為止。不過日前《路透社》報導指出，川普政府將不再延期禁令期限，也就是說將正式執行TikTok禁令，但和TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）的談判仍會繼續進行。

根據《路透社》報導，知情人士透露，川普在高層官員會議上決定將不會再批准延期禁令，但目前美國白宮、司法部和財政部皆並未回應相關消息，而TikTok同樣也未做出回應。

據了解，川普政府要求北京字節跳動要出售TikTok在美國的資產，否則就禁用，而北京字節跳動於9月宣布與沃爾瑪（Walmart）、甲骨文（Oracle）達成協議，要將TikTok在美資產轉移至新實體「TikTok全球」（TikTok Global）。川普當時暫時支持，但TikTok於上月10日卻表示，已經2個月沒有收到美方政府的回應。

因此原訂11月12日到期的禁令又延長至27日，而美國海外投資委員會（Committee on ForeignInvestment in the United States, CFIUS）在上週又同意再延長7天至12月4日。