美軍證實「第七艦隊負責巡弋台海」！第一艦隊計畫最新進度曝光

▲美國第七艦隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍重啟「第一艦隊」計畫的行政要求協調相關作業現已進入最後階段，未來將部署在太平洋及印度洋交會處。海軍部長布瑞斯威特（Kenneth Braithwaite）證實，至於原本駐紮在日本橫須賀海軍基地的第七艦隊，其任務之一正是巡弋南海及台灣海峽。

美國軍媒《星條旗報》（Stars and Stripes）報導指出，中國解放軍海上實力迅速發展，2艘航母早在今年9月就已部署至海上，如今第3艘航母建造工程正持續進行。布瑞斯威特指出，原本駐紮在印太地區的第七艦隊經常在台灣海峽及南海執行巡弋任務，但如今已無法單單依靠第七艦隊來維護印太區域。

第七艦隊擁有50艘至70艘船和潛艇、150架飛機以及約2萬名海軍成員，負責範圍自太平洋中部國際換日線開始，延伸至印度及巴基斯坦邊境，是美國海軍部署規模最大的艦隊。

布瑞斯威特直言，在新艦隊加入之下，能帶來更強大的威懾力，國家必須尋求印度和新加坡等國合作，在該區域部署編制龐大的艦隊，「我們將成立第一艦隊」，並將其部署在太平洋及印度洋交會處，「我們將以遠征作為導向，移動範圍覆蓋整個太平洋地區。」

布瑞斯威特發言人多爾西（Jereal Dorsey）3日表示，重啟第一艦隊計畫的行政要求已進入最後階段，布瑞斯威特正與代理國防部長米勒（Christopher Miller）、海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）等人加強合作，確保美國海軍持續保有海上優勢。

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