天龍號經台灣上空！「台南高雄夜景」震撼曝　太空人：拍到最好的

網搜小組／劉維榛報導

由馬斯克（Elon Musk）所創辦的太空探索公司SpaceX，日前與NASA合作，於美東11月15日晚間7點27分發射「天龍號」，內艙乘載4名NASA太空人，成功執行升空任務。令人振奮的是，其中一位日籍太空人野口聰一在推特分享太空站所拍到的珍貴畫面，竟是台南與高雄的夜空照，讓台人感動到爆淚。

綜合外媒報導，SpaceX和NASA首次合作，想進行載人升空的發射任務，它們的目的地是國際太空站，事實上，天龍號太空船是獵鷹9號火箭的組合，上個月已在甘迺迪太空中心（KSC）完成發射任務並脫離成功，儼然象徵著太空探索往前邁進了一大步。

搭載的4名太空人名單中，3人為美國太空總署（NASA）成員，包括指揮官霍普金斯（Michael Hopkins），以及葛洛佛（Victor Glover）和沃克（Shannon Walker），另一名則是極具經驗的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）太空人野口聰一（Soichi Noguchi）。

▲獵鷹9號搭載天龍號（Dragon capsule）太空船。（圖／路透）



據悉，太空站在距地球400公里處的軌道運行，「天龍號」於本月4日也經過台灣上空，有趣的是，野口聰一在昨日晚間，於推特貼出一系列從太空站所拍攝的珍貴照片，台灣也極度幸運入境，他指出當時台灣上空多雲，「這是我拍到最好的」，但文末野口聰一也謙虛直呼，「很抱歉這不是一張好照片！這是高雄和台南的夜景。」

底下網友感動刷讚，「謝謝您的照片！也希望您有機會來台灣玩」、「我是居住在南非的台灣人，很高興給你看我家鄉的照片」、「就像繁星點點的天空漂浮在夜空中」、「精彩！感謝您為連台灣人都從未見過的台灣拍照」、「謝謝您把台灣照的如此迷人」、「把台灣拍的很美、很夢幻」、「感謝您捕捉我的故鄉台南的美麗景色」、「台日永遠友好」。