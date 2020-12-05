CNN：川普阻拜登團隊交接　擋下過渡政府與國防機構會面

▲國防部現已否認阻撓拜登團隊一事。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

美國當選總統拜登下月即將上任，但根據前高階情報官員最新爆料，川普政府在過去這周拒絕拜登過渡團隊與國防部情報機構成員會面。在消息傳出後，儘管國防部出面否認此事，但拜登團隊拒絕做出任何回應。

美媒CNN、華盛頓郵報報導，儘管總務署上月23日批准各大聯邦政府官員與拜登團隊會面，確保政權平穩交接，但依據現任、前任多名官員的說法，拜登團隊無法與國防情報局（Defense Intelligence Agency）、國家安全局（National Security Agency）等機構會面。

外媒形容，川普政府此舉使得拜登團隊基本上無法獲取當前的間諜活動情報。

▲美國總統川普。（圖／路透）

對此，國防部現已否認阻撓拜登團隊一事，強調過渡團隊已於4日針對軍事議題舉行會議，範圍涵蓋高階政策以及國際安全等，但會中並未提到情報相關主題。

國防部官員表示，一切必須依照相關規定進行，所有會面行程事先要向國防部提出要求，「拜登團隊成員在安排與國防部旗下機構會面前，沒有聯絡國防部，才導致行程改變或延遲，他們沒有被拒絕，只是必須遵照適當程序。」

拜登團隊目前拒絕對此事置評，而國家安全局及國家情報總監辦公室則是尚未做出回應。

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