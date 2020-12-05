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攜家賞楓「地下隔離」20天　北韓高官違反防疫！遭金正恩槍決

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▲▼金正恩睽違25天，再次主持政治局擴大會議。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓領導人金正恩日前因匯率暴跌而處死一名匯兌大亨，現今又傳出有官員因外出賞楓慘遭槍決。（圖／翻攝自朝中社）

記者張寧倢／編譯

全球疫情肆虐之下，始終聲稱「零確診」的北韓（朝鮮）當局日前封鎖了包含首都平壤在內的主要城市，以防止病毒持續擴散。然而，有韓媒就報導，北韓目前處於年終拚經濟的「80日戰鬥」期間，防疫也升至「超特級」階段，一名江原道貿易管理局幹部卻與家人外出旅遊、賞楓，因此被處以槍決。

根據南韓《每日朝鮮》報導，50餘歲的趙姓社長是朝鮮陸海運城轄下的江原道貿易管理局的幹部，於11月中旬向金剛山觀光管理局一名幹部討人情，帶著一家大小至金剛山九龍瀑布與九龍淵旅遊賞楓，回來之後立即被隔離了20天，實際上是處於被監禁的狀態，後來便在元山市道保安局的地下處刑室遭到槍決，至於家人則全數被驅逐到江原道法洞郡的深山裡。

消息人士表示，在北韓全國動員拚經濟、拚防疫的關鍵時期，趙姓社長與家人不僅違反了政府「禁止進行不必要的人口流動」的防疫規定，也被認為是不顧國家經濟困難，安逸地旅遊賞楓，因而被判處死刑。據悉，地方當局在通報黨中央的演講資料中提到，「金正恩委員長餐風露宿地指揮著『80日戰鬥』，趙某卻憑著官威玩樂，在人民遭受風災的困難情況下，揮霍無度、心懷鬼胎的人沒有資格活在這個國家。」

報導指出，北韓於10月初的勞動黨政治局會議中決議，由於2020年面臨了新冠肺炎、洪水與颱風等3大重創，在明年1月召開黨代會之前，全國將啟動以快速經濟復甦為目標的「80日戰鬥」，在各地區、各產業展開全方位的速度戰。數千人參與的黨代會前夕，也面臨疫情的嚴峻挑戰，北韓當局就宣布，將防疫升級為「超特級」階段，不僅縮短了邊境哨所的間距、設置地雷，還在進入市區的每個入口安排人力測量體溫與物資消毒。

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