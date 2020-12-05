趕在卸任之前！　川普下令：美軍明年初撤出索馬利亞

▲駐守索馬利亞的美軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國國防部4日證實，總統川普下令大多數美軍撤離東非國家索馬利亞，時間點就在2021年初。這也是川普下台前，最新下達的重大軍事決策，依據政府聲明，部分撤離部隊成員將會被重新部署至鄰近國家，旨在使得跨境行動持續進行，施壓在索馬利亞境內活動的暴力極端組織。

綜合路透、CNN報導，美軍現階段約有700名士兵駐紮在索馬利亞，協助當地軍隊擊敗與激進組織「蓋達」（al Qaeda）有關的叛亂行動。這項任務向來被視為五角大廈打擊蓋達組織的基石。

不過，依據五角大廈4日聲明，「美國總統現已下達命令，要求國防部及非洲司令部於2021年初，把大部分人員及資產撤離索馬利亞」，但許多撤離當地的部隊成員會被重新部署至鄰近國家，繼續進行美國及夥伴盟國的跨境行動，持續施壓在索馬利亞境內活動的極端組織。

聲明進一步強調，美國未來仍會維持在索馬利亞執行反恐行動的能力，並收集美國國土安全威脅相關的早期警示指標。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國防部一名官員透露，幾乎所有美軍部隊都將會離開索馬利亞，但仍會有部分成員留守在首都摩加迪休（Mogadishu）。

另名消息人士則說，美軍駐守索馬利亞向來是川普與前國防部長艾斯培（Mark Esper）之間的一大爭論點，川普希望推動撤軍，但遭到艾斯培拒絕。目前艾斯培已被撤換，由陸軍特種部隊出身的米勒（Chris Miller）擔任代理國防部長。

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