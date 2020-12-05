半島失控疫情慘！南韓單日增583新冠病例...首爾今晚實施「宵禁」

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷失控，在正式進入第3波全國性大流行後，單日新增確診持續維持在500人以上規模，原本大部分病例皆集中在首都圈，然而病毒卻不斷往外擴散。公衛專家與防疫當局警告，未來單日新增病例恐突破1000起以上。對此，南韓政府決定於明（6）日下午召開會議，討論是否提升防疫層級。

根據《韓聯社》報導，截至5日0時為止，南韓防疫當局今（5）日上午9時30分共通報583起病例，其中境內感染佔559例、24例為境外移入。目前南韓共累計36915例確診、540例死亡。

▲首爾市府急頒防疫政策，形同實施宵禁，圖為3日首爾明洞街景。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增400例（首爾佔231例、京畿道佔150例、仁川佔19例）；釜山新增29例；慶尚南道新增27例；忠清北道新增18例；全羅北道新增17例；慶尚北道新增16例；大田、忠清南道各新增10例；江原道新增9例；大邱新增7例；光州新增6例；世宗、全羅南道各新增4例；蔚山、濟州島各新增1例。

從主要群聚確診案例來看，首爾市鐘路區一間擁有秀場舞台、客群為高齡層的餐廳「Pagota Town」（파고다타운）累計34例；首爾市中浪區某醫院累計12例；全羅北道全州市德津區「新冀望教會」（새소망교회，暫譯）累計14例；釜山市沙上區某療養院在預防篩檢時，6人結果呈現陽性。

▲南韓疫情告急，首爾一間醫療中心人員正準備新冠篩檢試劑。（圖／達志影像）

面對直撲而來的疫情變化，首爾市府於昨（4）日下午頒布緊急對策，宣布從5日起，每逢晚間9時以後，大眾交通運輸減班30%，同時商店、電影院、網咖、電子遊藝場、自習室、讀書型咖啡廳、遊樂園、美容與理髮院、超市、百貨公司須停止營業，只允許面積未滿300平方公尺的小型超商營業，同時餐飲店面晚間9時以後只允許外帶與外送服務。

而南韓政府也將於6日下午召開中央災難安全對策本部會議，討論是否延長實施首都圈社交距離防疫第2階段+α政策，亦或是提升至第2.5階段。

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