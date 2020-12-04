搬新家驚見「頭鑲牆壁上」傻了　她po文曬圖…網崩潰：快搬走

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN — The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名網友先前搬進紐約一間新房子裡，原本以為可以過上舒適的生活，沒想到卻在自家的地下室牆壁上，發現了用有紅色臉頰、粉色嘴唇的「一顆頭」，讓她瞬間感到毛骨悚然。

根據《太陽報》報導，推特帳號「@missjellinsky」在美國時間3日時，上傳了3張照片，意外地引起網友的注意，她寫道「我的姐姐搬進了新房子，但她在地下室的牆壁上發現了這個東西」。

從網友釋出的照片可以看到，一個類似洋娃娃的頭，就這樣卡在牆壁正中間，雖然體積不大，不仔細看根本很難發現，不過靠近觀察就可以看到，洋娃娃的臉上有點骯髒殘破，藍色的眼睛、但紅色臉頰跟粉色嘴唇，就好像一個真的嬰兒，任誰看到都很有可能被嚇到。

照片一曝光立即引起許多人的關注跟討論，而該名網友隨後風趣的表示，「感謝大家對我姊姊的新生嬰兒有那麼熱烈的反應。」對此，有網友認為該名住戶應該要「立即撤離」房子，還有人說「這情況蠻有趣的，這名嬰兒很有可能逃脫牆壁，隨著樓梯逐漸往上靠近，屋主就會在某個夜晚醒來聽到嬰兒的哭聲…」、「等到血液從水管流出時，就是你該離開的時候了。」

除了一些想像力很豐富的網友，有一些網友理智的指出，這應該就是所謂的「地窖寶寶」，在60年代末、70年代初，在紐約、加州等地方都有這種風潮，那就是把洋娃娃的部分軀體嵌入房屋的牆壁跟地下室，有時候也會藏一些報紙或是現金。