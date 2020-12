「新冠病毒」病例史研究大突破　美國CDC：去年12月中已在美出現

▲美國最新研究發現,新冠肺炎病毒在去年12月中就已經存在於美國境內。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

美國對於追溯境內的新冠肺炎(COVID-19)的病例史研究有了新的突破性發現,美國傳染疾病學會(Infectious Diseases Society of America)刊登於牛津大學期刊的研究結果顯示,追溯捐血者的血液樣本發現,新冠病毒在2019年12月中旬就已經存在於美國境內。研究結果也被美國疾病管制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)在臉書上轉載。

研究報告的背景指出,導致COVID-19疾病的病毒SARS-CoV-2,於2019年12月在武漢首次發現,隨後在全球範圍內造成大流行,美國於2020年1月首例確診。

研究團隊為了確定2020年1月19日之前,境內民眾的血液是否可以檢驗出SARS-CoV-2的抗體反應,在美國紅十字會的協助下,收集了2019年12月13日至2020年1月17日之間,總共7389例捐血者存檔樣本。

存檔樣本分別來自加州、康乃迪克州、愛荷華州、麻州、密西根州,奧勒岡州,羅德島州、華盛頓州和威斯康辛州等9個州。

在所有樣本中,其中有106個樣本出現泛免疫球蛋白(pan Ig)反應,有90個樣本可再做進一步測試,發現有86個樣本出現中和活性,其中有1個樣本具有S1結合活性,1個樣本具有> 50%的受體結合結構域/ Ace2阻斷活性,也就是代表這些樣本具有SARS-CoV-2的抗體反應,而且取樣的9個州都有抗體反應樣本。

