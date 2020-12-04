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他街頭半裸大喊被綁架　警開門驚見！30人只剩內褲…綁匪也脫了

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▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲一名只穿內褲的男子在大街狂奔，民眾見狀報案後，警方才破獲一樁多人綁架案。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國德州3日傍晚有一名男子穿著內褲在大街上狂奔，還一邊大喊著自己「被綁架了」，警方接獲報案後突襲某住宅後發現，裡面竟躲了將近30人，這些人質大多都是男性，且都只穿著內衣褲。由於嫌犯在警方到場之前就把自己裝扮成人質藏匿其中，令員警第一時間也難以分辨，不過，最後3名嫌疑人仍遭到當場逮捕。

根據《鏡報》報導，德州休士頓3日傍晚6時一名僅穿著內褲的男子，在大街上狂奔，大喊自己遭到綁架。附近居民報警，警方循線找到一戶住宅，在聽到巨響後，警察立刻衝進去，卻發現屋裡3間房間與閣樓竟藏了將近30人。休士頓警局指揮官哈里迪（Jonathon Halliday）表示，這是一個大數目，裡頭大多數人稱自己被強行扣留，他們身上很髒，也沒有戴首飾，「我們懷疑嫌犯脫下衣服藏身其中。」

報導指出，據現場錄影顯示，一些人穿著內衣褲、戴著手銬，而警察正試圖辨認誰是嫌犯、誰是受害者，後來警方在其中選出了那些衣服看起來很乾淨、戴著首飾的人。據了解，有3人當場被捕，25名男子與1名女子則順利被救出，附近鄰居提供人質一些衣物，他們暫時被收容於附近小學避難，並在那裡接受治療。一位鄰居表示，曾見過某個人多次進出，常駕駛那輛停在屋外的灰色卡車，看起來是一個普通人，穿著也很普通，讓他誤以為那人只是屋主。

調查人員表示，這些受害者分別來自墨西哥、薩爾瓦多、古巴與宏都拉斯等國，一星期前他們在500多公里外的布朗斯維爾市（Brownsville）遭綁架，再被載到這裡。但嫌犯並未綑綁受害者，而是將他們鎖在一個窗戶用木板封住，也沒有食物的屋子裡。由於當局懷疑，此案與人口走私販賣有關，移民局也將介入調查。

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