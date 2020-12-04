牽狗出門散步！　她面地倒臥「牽繩繞頸」離奇死路邊

▲牽繩示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名47歲女子瑪麗（Deborah Mary Roberts）於今年7月時，一如往常的帶著家中鬥牛梗外出散步，沒想到當她再度被發現時，卻已經陳屍在路邊，家中狗狗正守在她身旁；調查過後發現，瑪麗致死的原因是纏繞在脖子上的狗狗牽繩，至於繩子為何會出現在脖子的部位目前仍不知道，目前全案朝著「意外事故」結案。

綜合外媒報導，這起離奇的事件發生在英格蘭斯塔福德郡（Staffordshire），瑪麗於今年7月8日早晨，像平常一樣，帶著家中的2隻鬥牛梗出門散步，沒想到她在半路跌倒之後，臉朝下的倒臥在路邊，被人發現時已經失去呼吸心跳，一旁還站著兩隻狗。

但最讓人感到疑惑的是，兩隻鬥牛梗的牽繩當時纏繞在瑪麗的脖子上，同時也是造成她死亡的原因。報導中指出，瑪麗患有遺傳性疾病亨廷頓舞蹈症（Huntington's Disease, HD），研判她應是在病發時無法自行掙脫，導致脖子上的繩子越勒越緊，最後不幸死亡。

瑪麗德兒子卡勒姆（Callum）表示，媽媽當時與表妹一起出門，表妹發現事情不對勁後趕緊求助在附近的兩名工人，而後者在接受調查時也指出，有一名年輕女孩邊哭邊跑向他們說「你們能幫忙嗎？有人窒息了！」這起悲傷的案件被列為是一起意外事故，法庭中指出，兩隻鬥牛梗當下也不知道發生甚麼事情，並且可能試圖透過扯動寵物拉繩，將倒地的瑪麗拉起。