《時代》首推年度風雲兒童　15歲科學少女上榜！裘莉女神也賀喜

▲美國《時代》雜誌首度選出「年度風雲兒童」，15歲的拉歐風光中選。（圖／翻攝自推特／@TIME）

記者葉睿涵／綜合報導

美國《時代》雜誌首度選出「年度風雲兒童」（Kid of the Year）。曾發明用來測量水中鉛含量的儀器，以及使用AI檢測網絡欺淩的15歲美籍印裔女發明家拉歐（Gitanjali Rao）風光中選。

據《時代》雜誌報導，來自美國科羅拉多州（Colorado）丹佛市（Denver）的拉歐，在打敗了5000名候選人後，終於雀屏中選；而傑出的領導才能是拉歐脫穎而出的關鍵。她不僅有能力研究諸如AI和奈米碳管等的科學工具，還將其應用於她在日常生活中遇到的問題，例如網絡欺淩和水污染。

《時代》雜誌認為，她還向其他孩子展示了如何利用自身的好奇心和渴望，來創建一個新世界。拉歐在接受好萊塢女神安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）的賀喜和採訪時表示，「我看起來並不像典型的科學家，我在電視上看到的科學家都比我年長，而且他們通常是白人。」

她還提到，「我現在的目標已不僅僅是依靠我自己創造的設備來解決問題，而是激勵其他人也這樣做。我希望能傳達這樣的訊息：『如果我能做到，你也能做到，任何人都能做到』。」

▲瑞典「氣候少女」桑柏格（Greta Thunberg）是《時代》雜誌去年的「年度風雲人物」。（圖／路透）

《時代》雜誌在過去的92年中，每一年都會在年底選出「年度風雲人物」。2019年，《時代》雜誌宣布當年度的「風雲人物」為16歲的瑞典「氣候少女」桑柏格（Greta Thunberg），讓她成為有史以來最年輕的年度人物。今年，《時代》雜誌首度選出「年度風雲兒童」，清楚地表明了年輕人在今天具有巨大的影響力。

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