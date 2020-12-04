美選持續計票中…拜登領先川普超過700萬票　預計2周後確定勝選

▲根據外媒3日統計，拜登在2020美國總統大選中獲得的普選票已領先川普達700萬張。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

雖然美國現任總統川普支持者堅持宣稱選舉舞弊，民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）仍擴大選票領先幅度，普選票數超過川普逾700萬張。

法新社報導，根據分析選情的無黨派網站庫克政治報告（Cook Political Report）彙整資料，11月3日總統大選過後一個月，迄今已開出1億5840萬張選票，而紐約州地方票數新統計結果，讓勝選的拜登總普選票數來到8126萬4673張，勝過川普的7421萬838張。

這使得拜登以4.4個百分點穩定領先川普。

拜登在各州已取得306張選舉人票，大幅超出當選總統所需的270張選舉人票。

川普持續堅稱民主黨人操弄大規模選舉舞弊，並說自己才是真的贏家。

川普陣營發動的行政與法律訴訟挑戰不斷面臨失敗，預料拜登將在本月14日由選舉人團確認為這場選舉的贏家。

拜登將於明年1月20日就任總統並入主白宮。

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