　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美選持續計票中…拜登領先川普超過700萬票　預計2周後確定勝選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普，拜登，2020美國大選。（圖／路透社）

▲根據外媒3日統計，拜登在2020美國總統大選中獲得的普選票已領先川普達700萬張。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

雖然美國現任總統川普支持者堅持宣稱選舉舞弊，民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）仍擴大選票領先幅度，普選票數超過川普逾700萬張。

法新社報導，根據分析選情的無黨派網站庫克政治報告（Cook Political Report）彙整資料，11月3日總統大選過後一個月，迄今已開出1億5840萬張選票，而紐約州地方票數新統計結果，讓勝選的拜登總普選票數來到8126萬4673張，勝過川普的7421萬838張。

這使得拜登以4.4個百分點穩定領先川普。

拜登在各州已取得306張選舉人票，大幅超出當選總統所需的270張選舉人票。

川普持續堅稱民主黨人操弄大規模選舉舞弊，並說自己才是真的贏家。

川普陣營發動的行政與法律訴訟挑戰不斷面臨失敗，預料拜登將在本月14日由選舉人團確認為這場選舉的贏家。

拜登將於明年1月20日就任總統並入主白宮。

►惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時
►美軍機密照片外流！飛官拍到「銀色不明飛行物」　不排除來自外星
►疫情爆「爸爸活」熱潮！日女靠陪乾爹吃飯賺錢...淪買春溫床

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►網友瘋囤貨！全身都可以擦的萬用膏

ET快訊
艾莉絲產後求歡遭拒…日本尪「妳會出聲」！　3觀念不合斷4年婚
央行不守了？新台幣盤中升至28.25元　收盤創逾23年新高
台中男菜刀砍死妻　裝進行李箱拖屍6公里
台灣情侶到澳洲打工出車禍　女子傷重身亡
美軍機密照外流　駕駛員拍到「銀色立方UFO」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開車驚見「後面有飛機」下秒直接衝撞！　20秒驚險畫面曝光

美選持續計票中…拜登領先川普超過700萬票　預計2周後確定勝選

新冠治療大發現！口服藥24hrs抑制雪貂傳染病毒　人體試驗進行中

3年前爽中2千萬元現在又中1.4億　幸運男：同間店帶來的好運！

首爾疫情告急！代理市長緊急宣布「時間停止」：電影院9時以後閉館

美軍機密照片外流！飛官拍到「銀色不明飛行物」　不排除來自外星

莫德納新冠疫苗看好！免疫力持續3個月以上　明年初供應全球1億劑

快訊／日航波音777迫降那霸機場！起飛後「左引擎故障」緊急調頭

關東無宿　靠喝水撐3天，疫情造成日本年輕街友增加

疫情爆「爸爸活」熱潮！日女靠陪乾爹吃飯賺錢...淪買春溫床

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

開車驚見「後面有飛機」下秒直接衝撞！　20秒驚險畫面曝光

美選持續計票中…拜登領先川普超過700萬票　預計2周後確定勝選

新冠治療大發現！口服藥24hrs抑制雪貂傳染病毒　人體試驗進行中

3年前爽中2千萬元現在又中1.4億　幸運男：同間店帶來的好運！

首爾疫情告急！代理市長緊急宣布「時間停止」：電影院9時以後閉館

美軍機密照片外流！飛官拍到「銀色不明飛行物」　不排除來自外星

莫德納新冠疫苗看好！免疫力持續3個月以上　明年初供應全球1億劑

快訊／日航波音777迫降那霸機場！起飛後「左引擎故障」緊急調頭

關東無宿　靠喝水撐3天，疫情造成日本年輕街友增加

疫情爆「爸爸活」熱潮！日女靠陪乾爹吃飯賺錢...淪買春溫床

開車驚見「後面有飛機」下秒直接衝撞！　20秒驚險畫面曝光

設計高手照過來！2021宜市平安順興門帖創意設計　3萬元等你拿

高雄要有「城市水族館」了！結合飯店、商場　預計2025年完工

宅神：檢舉信功旁化肥廠逾20次都沒用　環保局：33紅單罰140萬

「連工帶料、一底二度」20個常見裝修用語　讀懂打造理想居家藍圖

美萊豬內臟恐大量進口　陳吉仲：加運費、關稅比國產豬貴

遭提告《社維法》...藍委問被傳喚會去？　蘇貞昌表態了

中職／賴鴻誠改披樂天球衣　富邦祝福更好發展

沃爾訝異遭巫師交易「不說再見說謝謝」　喊話永遠愛華盛頓

CIP投入離岸風電第三階段區塊開發　六處選址曝光

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

新娘遭「男方家人」強脫褲驗貞操

中企買斷小島99年使用權　限她3天搬走

喝生髮水治胃病！20小童「全身長滿毛」

女模日光浴　淫警出動直升機偷拍

夜市驚現藍環章魚　超毒無解藥！

經濟學人：台灣在疫情間重返過往榮光

即／英國汙水廠大爆炸　多人受傷

美軍機密照片外流　飛官拍到「銀色不明飛行物」

重症不斷增加　大阪醫療瀕臨崩潰

疫苗分發公司被駭客攻擊「包括台灣」

預言驚曝「2021仍是黑暗年」！

更多熱門

相關新聞

3年中2次大獎　男：同間店的好運

3年中2次大獎　男：同間店的好運

美國佛州一名幸運男子3年來竟然連中2次大獎，3年前中的100萬美元（約台幣2,824萬元）還沒花完，近來又在同一間商店贏得美元500萬美元（約台幣1.4億元）的最高額大獎，他領獎時將好運歸功於同一間商店。

莫德納新冠疫苗　免疫力持續3個月↑

莫德納新冠疫苗　免疫力持續3個月↑

女志工被老虎攻擊　手臂差點扯掉

女志工被老虎攻擊　手臂差點扯掉

蓬佩奧：和盟友合作捍衛香港自由

蓬佩奧：和盟友合作捍衛香港自由

戴好戴滿！拜登上任後要求美民眾戴口罩100天

戴好戴滿！拜登上任後要求美民眾戴口罩100天

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普民主黨拜登計票選舉人團普選票北美要聞

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

打破萬年抿嘴微笑！　阿信罕見「露2排齒」

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面