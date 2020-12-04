25歲男砍柴莫名被射殺　獵人落網超錯愕：以為他是野豬！

Brit shot dead after 'being mistaken for boar' by hunter outside French home https://t.co/PRB3PKiFPv — Daily Mirror (@DailyMirror) December 3, 2020

記者李振慧／綜合報導

一名居住在法國的英國籍男子在家附近莫名遭獵人射殺。慘案發生後33歲獵人被當局逮捕，沒想到他殺人的原因竟然是因為誤把死者「當成野豬」，現在得面臨過失殺人的罪名。

英國《鏡報》報導，25歲男子基恩(Morgan Keane)與21歲弟弟，一同僑居在法國卡爾維尼亞克(Calvignac)與圖盧茲市(Toulouse)以北的偏遠小村莊拉加里格(La Garrigue)，2日下午5時慘遭33歲法國獵人（當局未透露身分）誤當成獵物射殺。

調查人員表示，「當子彈射中他時，受害人正在砍柴，緊急救援服務雖然很快就趕到現場，不過發現他已經當場身亡」，來自蒙特巴藏(Montbazens)的獵人是擁有執照的合法狩獵者，且當時沒有喝酒，其發現自己鑄下大錯也十分錯愕。

消息人士透露，基恩的父母在幾年前相繼去世，便與弟弟相依為命，居住在當地村莊已經好幾年，「他照顧母親，並且隨侍在父親病床旁，一直照顧著對方直到最後一刻」，沒想到這樣孝順的青年竟然死於非命。當局表示，事件是一起可怕的事故，目前以殺人案件進行處理。

▼男子被獵人當成野豬射殺。（圖／示意圖／達志影像）

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