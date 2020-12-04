新冠治療大發現！口服藥24hrs抑制雪貂傳染病毒　人體試驗進行中

▲美國研究團隊在感染新冠病毒的雪貂身上，使用MSD藥廠的實驗性口服藥物Molnupiravir後，發現該藥物能有效抑制病毒傳播。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國藥廠默沙東（MSD）的實驗性口服藥物Molnupiravir最近取得驚人的實驗結果，研究證實，這款抗病毒藥物能在24小時內阻止新冠病毒的生長，從而抑制病毒傳播。MSD藥廠目前已開始在人體進行臨床試驗，但結果預計要到2021年5月才能正式出爐。

據《每日郵報》報導，研究人員對3隻受新冠病毒感染的雪貂進行了藥物治療後，將2隻未受感染的雪貂和1隻生病的雪貂關在同一個籠子裡。經過8天的測試後，研究人員發現，被關在籠子裡的未患病雪貂都相安無事，但是，只被餵食安慰劑的患病雪貂，則在4天內，就將新冠病毒傳染給了同籠的其他雪貂。

▲生物醫學學者龐珀認為，此研究結果證明了，口服藥物也能快速阻斷新冠病毒的傳播。（圖／翻攝自喬治亞州立大學官網）

喬治亞州立大學（GSU）生物醫學研究所教授龐珀（Richard Plemper）指出，這項被發布在《自然微生物學》（Nature Microbiology）的研究首次證明了，口服藥物可以快速阻斷新冠病毒的傳播。

研究小組認為，如果Molnupiravir在人體試驗中也能取得類似效果的話，那接受Molnupiravir治療的新冠患者就可以在一天之內變得無傳染性。MSD藥廠目前已開始在人體進行臨床試驗，但結果預計要到2021年5月才能正式出爐。

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