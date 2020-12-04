　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫德納新冠疫苗看好！免疫力持續3個月以上　明年初供應全球1億劑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗三期試驗，有效性高達94.5％。（圖／路透）

▲美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗三期試驗，有效性高達94.5％。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國藥廠莫德納（Moderna）所研發的新冠疫苗傳來好消息，根據3日發布的最新研究，該疫苗可讓人體免疫系統產生有效抗體，且能持續至少3個月。現已知莫德納新冠疫苗擁有94%有效防護力，預計明年初可供應全球1億劑至1.25億劑，其中8500萬劑至1億劑將分配給美國。

法新社報導，莫德納所研發的新冠疫苗名為「mRNA-1273」，分成2次注射，間隔28天，將於17日接受美國食品藥物局（FDA）顧問委員會的審查，有望很快就能獲得批准使用。

《新英格蘭醫學雜誌》期刊指出，依據過敏和傳染病研究所（NIAID）研究人員領導的第一階段臨床試驗，受試者在接種疫苗後，隨著時間推移，阻止新冠病毒入侵人體細胞的抗體略有下降，但時隔3個月，所有參與者體內抗體依舊維持高水平。

文中提到，抗體逐漸減少並不一定是令人擔憂的狀況。過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）等多名專家表示，一旦新冠病毒再次出現，人體免疫系統有很大機率會再次產生新抗體。

►輝瑞疫苗供應鏈出問題！　「產量砍半」今年剩5000萬劑
►IBM警告：國家級駭客攻擊台灣　偷取新冠疫苗分發機密
►疫苗到英國了！長者+醫護優先接種　衛生官員：可預防99%死亡率

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►網友瘋囤貨！全身都可以擦的萬用膏

ET快訊
「死者本人」坐靈堂門口迎賓！賓客不知情罵：怎不戴口罩
高雄一家4口輕生　鄰居目睹「昨夜身影」：像是說再見
快訊／35歲男「亂刀殺妻」棄屍山區　岳母尋人卻等到死訊
學生餐廳活春宮！　陸女大生當眾低頭「忘情吞吐」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫德納新冠疫苗看好！免疫力持續3個月以上　明年初供應全球1億劑

快訊／日航波音777迫降那霸機場！起飛後「左引擎故障」緊急調頭

關東無宿　靠喝水撐3天，疫情造成日本年輕街友增加

疫情爆「爸爸活」熱潮！日女靠陪乾爹吃飯賺錢...淪買春溫床

新冠疫苗恐有副作用！5大藥廠要求南韓政府給「免責權」

鬼滅完結「15人全版廣告」分散5大報…攻略曝光！　網哭：買不到啦

疫苗到英國了！長者+醫護優先接種　衛生官員：可預防99%死亡率

61歲富商開心娶小27歲嬌妻　結婚不到1年就在家中被打死！

輝瑞疫苗供應鏈出問題！　「產量砍半」今年剩5000萬劑

世界領袖遭暗殺！預言驚曝「2021黑暗年」　點名「一國」政權將覆

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

莫德納新冠疫苗看好！免疫力持續3個月以上　明年初供應全球1億劑

快訊／日航波音777迫降那霸機場！起飛後「左引擎故障」緊急調頭

關東無宿　靠喝水撐3天，疫情造成日本年輕街友增加

疫情爆「爸爸活」熱潮！日女靠陪乾爹吃飯賺錢...淪買春溫床

新冠疫苗恐有副作用！5大藥廠要求南韓政府給「免責權」

鬼滅完結「15人全版廣告」分散5大報…攻略曝光！　網哭：買不到啦

疫苗到英國了！長者+醫護優先接種　衛生官員：可預防99%死亡率

61歲富商開心娶小27歲嬌妻　結婚不到1年就在家中被打死！

輝瑞疫苗供應鏈出問題！　「產量砍半」今年剩5000萬劑

世界領袖遭暗殺！預言驚曝「2021黑暗年」　點名「一國」政權將覆

全台1萬間商家「消費就送進擊券」　衝國旅自由行住宿現省500元

【廣編】花王國際兒童環境繪畫比賽　屏東8歲童獲首獎

夫失手悶殺中風愛妻！「安樂死快過吧」鄉民看哭了：2人都痛苦

15分鐘賞空靈飛瀑！花蓮入門級森林步道　漫遊山川秘境超Chill

曾負債7億破產…鍾鎮濤「上海豪宅曝光」！　娶台灣妻翻身年收千萬

北市補貼弱勢租金每年1億　柯文哲：社宅「去標籤」比想向難

同學借手機玩「半夜偷課金5萬」　超心機手法曝！網怒：拜託提告

傳蔡政府明年開放日本核食　江啟臣：別又處理不好甩鍋國民黨

史上第一快！國民ETF 0056 28天順利填息　投資人大賺10%

印尼確診移工和47名移工同處3間宿舍！指揮中心列接觸者進一步評估

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

新娘遭「男方家人」強脫褲驗貞操

中企買斷小島99年使用權　限她3天搬走

喝生髮水治胃病！20小童「全身長滿毛」

女模日光浴　淫警出動直升機偷拍

夜市驚現藍環章魚　超毒無解藥！

經濟學人：台灣在疫情間重返過往榮光

即／英國汙水廠大爆炸　多人受傷

重症不斷增加　大阪醫療瀕臨崩潰

疫苗分發公司被駭客攻擊「包括台灣」

美情報首長：中國是二戰後全球民主最大威脅

預言驚曝「2021仍是黑暗年」！

更多熱門

相關新聞

何時能打到疫苗？陳時中：明年「年中以前」

何時能打到疫苗？陳時中：明年「年中以前」

衛福部長陳時中日前在立院備詢時提到，最快明年3到6月國人就能施打疫苗，但沒想到4日上午被問及此事時，竟改口稱不知道，3至6月能施打只是市場評估。對此，陳時中下午重申，已經在立法院講很清楚，「明年的年中」，以現在世界的情勢來看，疫苗的相關發展跟製造，時間都有一點提前，所以樂觀看待，時間是有可能往前。但陳強調，仍要視接下來疫苗的製造跟臨床試驗結果而定。

新冠疫苗恐有副作用！5大藥廠要韓政府給免責權

新冠疫苗恐有副作用！5大藥廠要韓政府給免責權

疫苗到英國！料可預防99%死亡率

疫苗到英國！料可預防99%死亡率

張敬軒演唱會4人患新冠肺炎！座位圖公布

張敬軒演唱會4人患新冠肺炎！座位圖公布

女志工被老虎攻擊　手臂差點扯掉

女志工被老虎攻擊　手臂差點扯掉

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情莫德納疫苗北美要聞

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

男子抱怨女友性慾太強　次數曝光被噓爆

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面