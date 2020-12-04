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神隱少女的奇幻隧道！Google導航進深山...他驚見「異世界入口」

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▲▼神隱少女的奇幻隧道！Google導航到深山...他驚見「異世界入口」（圖／推特@kkloque ）

▲網友表示，只是跟著導航開，沒想到竟然發現一個神秘的隧道入口。（圖／推特@kkloque）

記者王佩翊／編譯

日本一名網友日前駕著愛車外出時，隨著Google Maps的導航竟意外進入一片竹林，隨後更被導到一個「奇妙的隧道」，只見隧道口非常狹小，車子幾乎無法進入。該名網友將照片PO出後，隨即引發熱議，許多網友聯想到知名動畫「神隱少女」，更有人戲稱這個隧道是「通往異世界的入口」。

根據日媒《ねとらぼ》報導，推特網友ゆるるるー（@kkloque）1日上傳了一則推文表示，自己被Google Maps的導航引導到一個很神奇的地方，同時附上2張照片。只見照片中有一輛白色的吉普車開到一個彷佛是「巨型水管」的隧道入口，而一旁還擺著一塊告示牌寫著「道路狹窄，注意限高」等字樣，一旁也有個限高1.7公尺的立牌。

照片曝光後，網友們紛紛留言表示，「這是一條隧道嗎？根本就是水管吧」、「這是一條路嗎」、「這對有幽閉空間恐懼症的人而言是地獄吧」、「這過得去嗎」、「說不定一般小客車硬要過的話，真的可以開過去」、「好了，Google，你被開除了」等。除此之外，也有很多網友聯想到知名動畫「神隱少女」，笑稱這是通往異世界的通道。

正當大家熱烈討論時，這名網友隨後又po出了這條「異世界通道」出口的照片，證明這條狹窄隧道真的只是一條普通的隧道而已。

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神隱少女異世界日韓要聞隧道限高

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