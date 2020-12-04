關東無宿　靠喝水撐3天，疫情造成日本年輕街友增加

▲凛冬已至，地下道的一角往往是東京流浪者僅有的棲身之所。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本《東方新報》報導，因為新冠疫情衝擊，日本的經濟環境急劇變壞，許多人因此失去工作和收入，成為無家可歸的流浪者(街友)。

調查發現，日本的年輕街友正在增加。很多街友其實並非真的無家可歸。但很多人失去收入後，因為各種原因不願回家，所以淪為街友。然而隨著天氣轉涼，這些流浪者如何度過寒冬，也成為日本社會頭疼的難題。

一名曾經流浪在新宿一帶的32歲男子說，因為丟了工作，也沒有住的地方，自己曾在街頭露宿了兩個星期。 據了解，該男子曾在東京郊外的一家電器工廠打零工。2020年8月身體出現不適後，懷疑自己感染了新冠病毒，於是辭掉了工作，最終淪落街頭。

該男子表示，自己曾經因為沒錢，3天沒有東西吃，靠喝水撐了過來。 後來，因為得到支援流浪者的公益組織的介紹，他從11月開始住進了租房。他說：「如果是在冬天流落街頭，可能早已經死了。如今只希望正常地活著。」

據報導，在東京新宿附近，日本一個幫助街友的團體每周六都會在固定地點，對生活刵陷入困境的人和街友發放食物，並接受他們的諮詢。 該機構稱，疫情爆發後，前往諮詢的人增加了約2.5倍，他們當中大部分是靠打零工過活的年輕人。很多人表示：「從沒想過自己會變得這樣窮。」

另一個街友支援團體的負責人也表示，因新冠疫情失去工作的人可能還會增加，有地方住是人們生存和精神的基礎，如果不及早採取措施，失去這些基礎的人恐怕會越來越多。