她開車驚見「後面有飛機」…下秒直接被衝撞！20秒驚險畫面曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／編譯

美國明尼蘇達州2日晚間一架小型飛機緊急迫降州際公路，撞上一輛休旅車，所幸這驚險一刻並未造成人員傷亡。如今事發當下的影片曝光，儘管遭追撞的女車主事後並無生命危險，但她直到相撞前一秒才發現後方有飛機靠近，當場嚇得直發抖。

綜合美媒NBC、CBS等報導，該架小型飛機2日晚間9時15分左右，疑似因引擎故障緊急降落在35號州際公路，因此撞上前方休旅車，機身、車輛雙雙損毀。根據最新曝光的20秒影片，在飛機著陸瞬間，後方2輛車急踩剎車。

憶起事發當下，被飛機撞上的車主尤芮克（Brittany Yurik）表示，當時她獨自駕車上路，「大概在相撞前一秒，我才看到（飛機）朝我飛來。」

▲▼ 飛機撞上休旅車。（圖／翻攝自臉書／Ramsey County Deputy`s Federation）



另據後方車輛駕駛哈維珥（Janell Harwell）的說法，在她意識到前方有飛機追撞汽車的當下，急忙用力踩剎車，在車輛成功停下來後撥打911報警，同時下車確認狀況，發現尤芮克嚇到顫抖，但所幸現場全員平安，52歲飛行員吉福德（Craig Gifford）及另名女性乘客均未受傷。

美國聯邦航空總署（FAA）現已展開調查，釐清事故發生原因。

Tonight deputies responded to a plane versus vehicle in Arden Hills, MN. No, you didn't read that wrong! While in... 由 Ramsey County Deputy's Federation 發佈於 2020年12月2日 星期三

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