墜毀影片曝！900噸儀器「凌空狠砸」望遠鏡　懸吊纜繩瞬間全斷光

記者張寧倢／綜合報導

世界最大的天文望遠鏡之一的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory），連007系列電影也曾到此取景，服役57年後宣布拆除，沒想到拆除前支撐纜線就突然斷裂，重達900噸的懸吊電子儀器，直接砸落下方137公尺的鏡面反射盤，現場畫面如今曝光，可以看見鋼纜一根根斷裂彈開，支撐塔不堪拉扯而倒下的危險瞬間。

▲阿雷西博天文台（Arecibo Observatory）倒塌，重達900噸的儀器凌空砸落。（圖／翻攝自YouTube／FOX 13 News Utah）

阿雷西博天文望遠鏡的2條次要電纜早在8月就已經斷裂，11月更傳出主承鋼纜也跟著斷裂，對整體結構有「災難性」的影響。美國國家科學基金會（NSF）表示，當時已經關閉天文台，並疏散所有員工，待評估後將擇日進行拆除工程。沒想到，還沒開始拆除，原本懸吊著重達900噸的電子接收器的3個主要支撐塔電纜，便於1日上午突然硬生斷裂。

有關單位3日發布現場監視影片，可以看見原本緊繃著的支撐鋼纜突然斷裂，往四方彈開，一根根失去張力的電纜造成一片煙霧，原本的儀器平台沒了支撐力量，就這樣凌空砸落在137公尺之下的反射球鏡上，不僅如此，其中1根支撐塔倒塌、反射鏡大面積破損，天文望遠鏡已然整個毀壞，畫面相當震懾人心。NSF表示，將於近期開始評估損害，並協助天文台的其餘研究單位恢復運行。

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