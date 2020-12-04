6歲童偷糖…遭狠母「稻草綁手」放火燒！　遭逮辯稱：只想給教訓

Mum ‘tied six-year-old daughter’s hands and set them on fire for stealing sweet' https://t.co/aIE4phttOd pic.twitter.com/0qBtLaTYYZ — Daily Star (@dailystar) December 3, 2020

記者張方瑀／編譯

孩子偷東西時，父母本就該負起教育的責任，但也有人處罰過了頭，賠上孩子的下半生。玻利維亞有一位母親發現6歲女兒偷拿商店糖果時，居然將女兒的手用稻草綑綁後放火焚燒，導致女兒手掌至手肘嚴重燒傷，必須接受至少4次手術；母親隨後也遭到逮捕，但她堅稱只是為了警告女兒偷竊是錯的。

根據《鏡報》報導，玻利維亞科恰班巴（Cochabamba）一名37歲母親被商店老闆告知，她兩名分別才6歲與4歲的女兒在店裡偷糖果，結果這名母親居然用稻草將兩名女童的手綑綁起來，接著放火燒6歲姐姐的手，所幸妹妹發現後逃開，才倖免於難。

當地反暴力組織負責人洛巴頓（Ruben Dario Lobaton）說，女童的手掌至手肘嚴重燒傷，必須進行至少4次手術，且功能受到影響，未來必須積極進行復健，才有機會復原，也可能終身殘疾。母親遭警方逮捕後表示，她只是想給孩子們一個教訓，這樣她就不會再偷拿東西。

除了母親以外，孩子32歲的繼父也遭到逮捕，因為他在目睹「酷刑」時袖手旁觀，沒有阻止悲劇發生，現在已被送往矯正監獄關押。不過，現在母親因懷孕6個月而被釋放，直到分娩後才會繼續接受審判。

►才出生2個月！24歲媽替女兒「穿耳洞」惹議 她回嗆：孩子是我的

►變態消防員和女友性侵7歲女童 完事用「針線包」縫合下體撕裂傷

►悲妻受家暴13年 「反投射報復」18月女兒…刀片刮肉靜脈注漂白水！

►網友瘋囤貨！全身都可以擦的萬用膏