疫苗到英國了！長者+醫護優先接種　衛生官員：可預防99%死亡率

▲比利時生產的輝瑞／BioNTech疫苗已透過歐洲隧道運抵英國。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國政府2日批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗後，成為全球第一個批准輝瑞疫苗使用的國家。目前，第一批輝瑞／BioNTech的疫苗已抵達英國，並被送往一個秘密中心，以待被分發到各地的疫苗接種醫院。

據BBC報導，英國已經訂購了4000萬劑疫苗，足夠為2000萬人接種。副首席醫學官喬納森（Jonathan Van Tam）表示，如果優先順序上的所有人都接種了這種高效疫苗的話，那第一波的接種將可預防高達99%的新冠肺炎入院率和死亡病例。

▲英國副首席醫學官喬納森對首波疫苗接種抱持希望。（圖／翻攝自英國政府官網gov.uk）

他補充，本次接種的關鍵是要盡可能地讓疫苗在「最短時間內」，以「最大數量」分發出去。英國政府在參考了疫苗及免疫聯合委員會（JCVI）列出的建議清單後，決定將養老機構的年長者和養老機構的工作人員列入優先順序首位，其次是80歲以上的銀髮族和醫護人員。

由於輝瑞／BioNTech的疫苗需要被儲存在零下70度的環境中，而目前也只有醫院擁有相關設施，因此第一波的接種很有可能會在醫院內進行，以降低疫苗被浪費的風險。

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