菲市長爆頭亡！曾接獲死亡威脅…市政廳降半旗致哀　當局鎖定2嫌

▲培瑞茲3日晚間在市政廳內遭人槍擊喪命。（圖／翻攝自臉書／Municipal Government of Los Baños）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓拉古納省洛斯巴諾斯市長培瑞茲（Caesar Perez）3日晚間在市政廳內遭人槍擊，頭部遭連開至少2槍，送醫不治。案發地市政廳現已降半旗致哀，拉古納省警方表示，調查特別工作小組已經成立，目前鎖定2名嫌疑人。省長也透露，培瑞茲早在多年前就曾接獲死亡威脅。

綜合CNN菲律賓、ABS-CBN報導，培瑞茲昨（3）晚間8時45分左右遭到不明人士連開2槍，儘管在第一時間送醫急救，但仍於9時25分宣告死亡。已知案發當下並無目擊者，持槍做案人數仍有待釐清，當局正調閱監視器確認是否有拍到案發經過。

根據拉古納省省長赫南德茲（Ramil Hernandez）最新說法，有關單位已經鎖定2名嫌疑犯展開調查。該省警方發言人高伊藍（Chitadel Gaoiran）也指出，相關單位現階段正在蒐證，調查嫌犯身分及殺害培瑞茲的動機。

案發地洛斯巴諾斯市政廳今早已降下半旗致哀。赫南德茲向媒體透露，儘管培瑞茲死前這段時間沒有接獲死亡威脅，但多年前曾收過。此外，報導也提到，培瑞茲的弟弟2017年也因槍擊喪命。

Flag at the Los Baños Municipal Hall now at half-mast after the slay of Mayor Caesar Perez last night | via @JervisManahan pic.twitter.com/xd6GNfxnTt — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 3, 2020



Laguna @GovRamil tells @iampinkywebb: Based on initial probe, there are two suspects in killing of Los Baños Mayor Caesar Perez pic.twitter.com/vLtq4Hsas0 — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 4, 2020

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