輝瑞疫苗供應鏈出問題！　「產量砍半」今年剩5000萬劑

▲輝瑞藥廠3日宣布，由於供應鏈出現問題，年底前疫苗產量將減半為5000萬劑。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國2日正式批准跨國藥廠輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，最快將於下周開始接種。然而，輝瑞公司卻在3日一份報告中表示，由於供應鏈出現問題，原本今年計劃生產1億劑疫苗，現在產量只能砍半，年底前預計向全球分發5000萬劑疫苗。

據《華爾街日報》報導，輝瑞女發言人比茨（Jessica Pitts）表示，擴大原料供應鏈的時程比預期的還要長，重點是，臨床試驗的結果也比最初預測的要來得更晚一些。報導稱，儘管生產供應鏈遭遇挫折，輝瑞依然將按照計畫於2021年在全球提供超過10億劑的新冠疫苗。

報導指出，美國原本預計在監管單位通過批准後的24小時內分發640萬劑，並於年底前從輝瑞與莫德納（Moderna）這2家藥廠取得共4000萬劑的疫苗。對此比茨並未發言評論，但她強調，從11月第2周開始，輝瑞對外溝通時就一致告知今年會供應5000萬劑。消息人士透露，部分較早批次的原料不符合標準，雖然後來已修正問題，但已經沒有充足的時間完成預計出貨量。

另一位知情人士則表示，疫苗生產過程一直都很「不尋常」，從監管批准之前就已經開始生產，「在3月份開始建立供應鏈的時候，疫苗當時還在研發當中，這是前所未有的。」此外，輝瑞2日在與英國批准有關的聲明中表示，將於2020年至2021年分階段向英國提供4000萬劑疫苗，以確保各地區公平分配的協議。

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