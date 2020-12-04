美將中芯、中海油等4中企列黑名單！　國防部：受解放軍直接控制

▲中國海洋石油總公司、中芯國際（SMIC）等4家中企遭美國列入黑名單。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國國防部今天將中國海洋石油總公司、中芯國際等4家中國企業列入中國軍方擁有或控制的中國企業清單。目前已有35家中國企業名列這張黑名單中。

美國國防部今天發布新聞稿指出，國防部堅決反對中國軍民融合發展戰略，這項戰略透過看似是民間實體的中國企業、大專院校與研究計畫，確保解放軍獲得先進技術與專業知識，支持解放軍現代化目標。

鑑於此，美國國防部今天再將中芯國際集成電路製造有限公司（SMIC）、中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）、中國建設科技集團股份有限公司（China Construction Technology Co Ltd）與中國國際工程諮詢公司（China International Engineering Consulting Corp），列入中國軍方擁有或控制企業。

今天增列4家中企後，這張清單擴大至35家。

美國國防部表示，這項行動是依據1999財政年度國防授權法第1237條規定，列出解放軍擁有或控制的企業清單。美國國防部在今年6月首度編列，海康威視、中國電信和中國移動等中國企業稍早都已被列入其中。

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