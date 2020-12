黃之鋒、周庭入監！　蓬佩奧：和各國盟友合作捍衛香港自由

▲美國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

香港學生運動成名的「學民三子」黃之鋒、周庭和林朗彥因「621包圍警總」案,被法院重判7至13.5個月且即時收監。美國務卿蓬佩奧3日發出聲明表示,他對此案判決感到非常震驚,香港民眾應自由行使《基本法》保障的權利,美國會繼續和各國盟友合作,捍衛香港自由,「我們和香港人與全體中國人民站在一起。」

蓬佩奧(Mike Pompeo)在聲明中表示,美國對於此案感到非常震驚,並指出,香港政府利用法院噤聲和平異議聲音,是威權政體的正字標記,再次凸顯出北京當局擔心國民的言論與思想自由。

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、前副秘書長周庭。(圖/路透社)



蓬佩奧提到,香港從歷史角度上來看,受益於一個自由且開放的制度,這個體制讚揚來自像黃之鋒、周庭、林朗彥與黎智英的和平倡議行動,人民應該能自由行使《基本法》、《中英聯合聲明》與《世界人權宣言》保障的權利。這些人對於共產黨的示威行動,將作為人類精神的證明,在歷史上源遠流長。

蓬佩奧強調,美國會繼續和各國盟友合作捍衛香港自由,「美國與黃之鋒、周庭、林朗彥、黎智英、香港人與全體中國人民站在一起。」

